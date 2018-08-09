(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)我們昨（8）日才報導，中國點對點網路金融破產頻傳，導致民衆抗議。今日，媒體報導，這些金融機構，竟然發出聯名信，強調自己不會卷款潛逃。

首先，請準備耳機欣賞這些影片和圖片，看看中國政府怎麽對待並懼怕受害民衆：

中国民众在家被警方登门拜访，被警方限制其自由，仅仅因为要去北京上访 pic.twitter.com/Ji5TlRXy6e — P2P China Rights (@P2Pweiquan) 2018年8月5日

P2P上访者在火车上被截访现场视频 pic.twitter.com/3icSlmj8vX — P2P China Rights (@P2Pweiquan) 2018年8月5日

今天在北京火车站下车，直接有警察请你去喝茶，厉害了我的维稳团队 pic.twitter.com/xtzRwHlLXc — P2P China Rights (@P2Pweiquan) 2018年8月6日

警察便衣早上4:30就在银监会部署。这些人为什么不去抓坏人！看到那些罪恶的大巴车么？就是用来要抓我们难友的！Cops and plain-clothes everywhere! Staring 4:30AM! Did you see those buses? They are planning to arrest our victims there! pic.twitter.com/djKZuAxiYt — 金融难民维权 (@jinrongnanmin) 2018年8月6日

北京今日调用几百辆大巴车进行维稳，把进北京上访的受害者都关到里面运往维稳地 pic.twitter.com/BuUBboj5DH — P2P China Rights (@P2Pweiquan) 2018年8月6日

【P2P 8/6上访事件】北京似月坛附近大批警力押走上访人群



[P2P 8/6 Event] A large number of police detain P2P victims in Beijing pic.twitter.com/zvWWqHIngV — P2P China Rights (@P2Pweiquan) 2018年8月6日

【P2P上访事件 二】北京似月坛附近大批警力押走上访人群

[P2P 8/6 Event] A large number of police detain P2P victims in Beijing pic.twitter.com/vauxn9z0hi — P2P China Rights (@P2Pweiquan) 2018年8月6日

【P2P上访事件 三】北京似月坛附近警察强行将女上访者拖地而走



[P2P 8/6 Event] The police dragged the women victims away pic.twitter.com/m83faZvdGH — P2P China Rights (@P2Pweiquan) 2018年8月6日

【P2P上访事件 四】北京似月坛附近，一老太被掐脖带走，老太大叫不止



[P2P 8/6 Event] An old woman was choked with his neck by the police pic.twitter.com/gAcyuYLbiy — P2P China Rights (@P2Pweiquan) 2018年8月6日

根據《大紀元》，北京警察動用大量人力、機器、以及車輛，來對付赴北京上訪的點對點網路金融破產受害民衆，有人甚至剛到北京，就被警察帶去「喝茶」，甚至直接遣返。

據參與人士告訴《大紀元》，保守估計，北京警察至少抓了2000多人，並爲此準備120輛大型巴士，而另一位人士則向《大紀元》説明，北京警力部署大概有一個師，幾乎「三步一崗、五步一哨」，可見規模龐大，以及中國政府對人民的懼怕。

日本《產經新聞》介紹，習近平領導班子，由於害怕此事，擴張為社會動蕩，因此已開始下猛藥治療，縮緊信用水龍頭。

《產經新聞》介紹，《環球時報》在微博上，發佈聲明，表示政府無法補償投資人，只能依法給與一些援助。另外，約摸40家在上海的金融業者，在昨日發佈聲明，承諾自己不會卷款逃跑，必定誠實溝通。

中國金融危機民衆訪北京抗議 警察派120輛巴士逮2000人