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中國金融危機民衆訪北京抗議　警察派120輛巴士逮2000人

今日，媒體報導，這些金融機構，竟然發出聯名信，強調自己不會卷款潛逃。

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/08/09 09:56
中國北京警察與運送上訪者之巴士（P2P China Rights提供）

中國北京警察與運送上訪者之巴士（P2P China Rights提供）

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)我們昨（8）日才報導，中國點對點網路金融破產頻傳，導致民衆抗議。今日，媒體報導，這些金融機構，竟然發出聯名信，強調自己不會卷款潛逃。

首先，請準備耳機欣賞這些影片和圖片，看看中國政府怎麽對待並懼怕受害民衆：

根據《大紀元》，北京警察動用大量人力、機器、以及車輛，來對付赴北京上訪的點對點網路金融破產受害民衆，有人甚至剛到北京，就被警察帶去「喝茶」，甚至直接遣返。

據參與人士告訴《大紀元》，保守估計，北京警察至少抓了2000多人，並爲此準備120輛大型巴士，而另一位人士則向《大紀元》説明，北京警力部署大概有一個師，幾乎「三步一崗、五步一哨」，可見規模龐大，以及中國政府對人民的懼怕。

日本《產經新聞》介紹，習近平領導班子，由於害怕此事，擴張為社會動蕩，因此已開始下猛藥治療，縮緊信用水龍頭。

《產經新聞》介紹，《環球時報》在微博上，發佈聲明，表示政府無法補償投資人，只能依法給與一些援助。另外，約摸40家在上海的金融業者，在昨日發佈聲明，承諾自己不會卷款逃跑，必定誠實溝通。

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