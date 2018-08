中國金融危機民衆訪北京抗議　警察派120輛巴士逮2000人

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)我們昨(8)日才報導,中國點對點網路金融破產頻傳,導致民衆抗議。今日,媒體報導,這些金融機構,竟然發出聯名信,強調自己不會卷款潛逃。

首先,請準備耳機欣賞這些影片和圖片,看看中國政府怎麽對待並懼怕受害民衆:

警察便衣早上4:30就在银监会部署。这些人为什么不去抓坏人!看到那些罪恶的大巴车么?就是用来要抓我们难友的!Cops and plain-clothes everywhere! Staring 4:30AM! Did you see those buses? They are planning to arrest our victims there! pic.twitter.com/djKZuAxiYt