芝加哥公共圖書館華埠分館  滿足華裔使用需求

美國芝加哥華埠社區（Chinese Community Center），又稱為唐人街或中國城（Chinatown），這裡的街坊建築和店鋪充滿中式風情，留有早期華人遠渡重洋、異鄉打拚的生活印記。

2013年芝加哥政府為改善華埠社區的公共教育與基礎建設，啟動了芝加哥公共圖書館華埠分館（Chicago Public Library Chinatown Branch）的新館興建計畫，於2016年遷至現址建造新館舍，並於同年8月正式對外開放。

一樓公共大廳仿效傳統庭院設計。

新館融合東西建築元素 獲北美最佳設計圖書館獎

華埠分館新館為一座兩層樓的建築物，採用三角形曲線玻璃結構，外觀為橢圓形鳥巢造型，設計上融合東西方建築元素，利用鋼架、玻璃落地窗的設計將大廳挑高，讓內部具有寬敞的空間感，閱讀時可引入自然採光，遠眺時可觀賞城市景緻，視野極佳。

內部裝潢則運用中國風水概念，包括大門位置、開放式中心、中庭和大廳通道等位置都相當講究；同時建築物通過了綠建築標準，包括水資源再利用、綠色屋頂（部分屋頂覆蓋綠草）等設施，減少能源消耗，具體地將環保意識融入公共建築。2016年底，華埠分館新館更登上由美國建築師學會（American Institute of Architects）與美國圖書館協會（American Library Association）共同頒發的北美最佳設計圖書館名單，以「建築充分結合社區多元脈動」之特色榮獲殊榮。

館內的社區中心教室，能滿足華人社會凝聚力高及喜歡社交的民族性。

公共空間設計巧思 滿足華人喜愛社交的民族性

「建築結合社區」是華埠分館新館興建計畫的設計核心，這項核心理念達成了以往圖書館建築少有的公民參與策略：根據在地人文環境和文化背景量身定做，社區參與方式包括邀請社區組織參與、舉辦社區座談會、邀請在當地專業藝術家創作等。

隨著彎曲的旋轉樓梯向上走，在二樓壁面即可見到由藝術家C.J. Hungerman所繪製500英尺的巨幅壁面畫作——Universal Transverse Immigration Proclamation。這幅畫從眾多藝術家的投稿中脫穎而出，色彩鮮豔，象徵了華埠社區移民對世界的宣言，表達了移民的過去、現在和未來展望，更是為了紀念當地居民在芝加哥奮鬥的艱辛歷程，以及共同見證新的華埠分館誕生。

為滿足華人社會高凝聚力及喜愛社交的民族性，館舍設計巧妙地呼應了傳統中國房屋格局的庭院設計，特別在一樓保留寬敞的公共大廳和一間社區中心教室，作為社區居民自由活動場地和聚會空間，亦可供館內舉辦活動使用。

兒童可自由使用電腦檢索收集資料。

服務貼近在地人文 提供新移民諮詢協助方案

以活動及服務面而言，新館提供了更多適合華裔居民需要的服務，每天吸引讀者入館約1,500人次，是原本使用人次的2倍，讓華埠分館成為芝加哥公共圖書館系統內最繁忙的分館之一。

華埠分館對於不同年齡層及族群提供分齡分眾的服務與活動，包含嬰幼兒及兒童、青少年與成年人讀者。例如：一樓幼兒區為0歲至5歲幼兒和家長設計，以聽、說、讀、寫、玩等5項重點技能設計閱讀活動、每週辦理3次至4次親子讀書會、幼兒閱讀教育等活動；兒童區有學齡兒童適合的圖書、活潑具設計感的書架和桌椅家具、半圓形的閱讀區，鼓勵兒童探索與互動，更於平日週一至週四下午3時至6時提供家庭作業輔導服務；二樓除了主要的中文書庫閱覽區和休憩區，另設有青少年專屬空間——YOUmedia 資訊實驗室，提供適合青少年（Young Adults）的圖書館藏、讀書會、創客課程與3D列印機，以及職涯探索、理財知識培訓等課程，還有2間會議室可提供小組討論使用。

針對一般成年人的服務，館方提供新移民諮詢協助方案、讀書會、理財計畫研討會、中文語言課程等，尤其公民角（Citizens Corner）與社區組織合作，固定舉辦ESL英語為第二語言（English as Second Language）之日常英語基礎課程，讓「到圖書館上英語班」成為最受新移民歡迎的實用服務之一。

對於年長的樂齡族群，館方提供一對一的電腦課程及輔導服務（CyberNavigator technology tutor），徵求志願的大學生擔任志工協助長者使用電腦、平板電腦3C 資訊設備、收發電子郵件及上網、使用電子書，另外還有太極拳入門課、中老年棋牌社（Senior Games Club）等，年長讀者可向圖書館借象棋、圍棋、麻將在館內使用，讓長者使用圖書館之餘亦能享受與朋友聚會的樂趣，常保身心健康與活力。

華埠社區以多元族群組成，展出多元文化兒童圖書。

中文館藏特色鮮明 承載公民教育及社交功能

華埠分館的館藏發展政策，以服務社區讀者為主要依據，館藏包含中、英文圖書及光碟視聽資料，其中，中華傳統館藏主題包括中國藝術、占星術、文化歷史以及華裔移民史等特藏，是芝加哥公共圖書館系統內中文資料最多的分館。館內於二樓定期展出的新書展示牆，受到許多讀者喜愛。

華埠分館以使用者為中心的創新設計、公共開放的空間和豐富多彩的社區服務，扭轉了人們對唐人街以往舊圖書館的傳統印象。新館現址啟用至今已成為華埠和芝加哥居民文化資訊中心，承載了社區重要的公民、教育及社交功能，更是吸引許多遊客來芝加哥必訪的新地標。

館內設有中文圖書新書展示牆。

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