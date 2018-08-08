隱藏版玫瑰鴨肉飯  有洋蔥！

（台灣英文新聞 / 潘云薇 新北採訪報導）刀工精準，整塊鴨胸肉被切成厚薄均勻的片狀，在米飯上鋪排成一朵綻放的玫瑰花，再擱上黃醃瓜、綠長豆，澆淋以紅蔥頭、鴨油精煉成的滷汁，這一味垂釣食慾的玫瑰鴨肉飯，裡頭裝滿老闆鐘予澤對父親的思念與對好友的款待。

決然離開地下錢莊 與堂哥學做當歸鴨

在繼承家業前，鐘予澤的上一份職業是在地下錢莊討債。雖然採取不恐嚇、不肢體暴力的說話戰術來追討帳款，但談到「錢」終究會顯現人性醜陋不堪的一面。他目睹許多了尾仔囝，把父母的土地、房產全敗光，借了錢就想逃跑，讓人恨得牙癢癢；也看見了底層人士無法擺脫貧窮的困境。

鐘予澤回憶，有一次一位老婦人原本約定好要繳交欠款，卻還不出錢來，當時她的手機正好響起，傳來小孫女的聲音，「阿嬤我下課了，晚餐吃什麼？」婦人回，「我們今天吃巷口的陽春麵，乾的，大碗的。」鐘予澤好奇問幾個人吃一碗麵？「兩個孫子和她，三人一起吃。」婦人全身上下只剩30元，她說，「麵攤知道家裡的狀況，會多給一點。」當下，鐘予澤二話不說，開著車子帶婦人去買披薩、炸雞，親自送到她家。屋內布滿婦人撿拾的回收物，家中停水停電，電燈以蠟燭取代，需要水就得挑水來用，鐘予澤看了不忍，再次伸出援手幫她繳交了水電費。

「心裡有一塊真的會過不去。」鐘予澤在地下錢莊不到3年時間，就毅然離開，到堂哥經營的當歸鴨店工作。長年與鐘予澤父親學藝的堂哥告訴他，「你爸爸已經交代好了，如果予澤回來，請務必要教他，只是沒料到這是生前最後的囑託。」當下第一時間鐘予澤強忍淚水，直到聊完這段往事，他再也遮掩不住悲傷，一個人蹲在馬路旁崩潰大哭。當時鐘予澤對於自己年近30還沒闖出一番事業，心裡其實滿是擔心。「我當初回來是夾著尾巴，求人家給我一份工作，沒想到老爸早就幫我鋪了這條路，也感激堂哥不藏私，將秘方傳授給我。」

老闆鐘予澤承傳家業，所烹製的鴨肉裝有對父親的思念。

將對父親的思念 化為美味鴨肉飯

過去，鐘予澤的父親經營了一家當歸鴨店，打理得頗有聲色；卻因染上賭博惡習，扛不住債務壓力，以燒炭自殺結束生命。問鐘予澤當初選擇在地下錢莊工作是否與爸爸有關聯？他回答，沒有。當時是因爲嗅到知名牛排集團逐漸走下坡的危機，決定離開前後長達近10年之久的工作場域，卻驚覺自己除了餐飲服務，似乎沒有可以賴以為生的專長，為求生計，因緣巧合進入地下錢莊工作，這已是父親過世好幾年後的事。鐘予澤並沒有完全否定討債的經驗，他感嘆，如果早一點接觸這個行業，就會知道怎麼協助爸爸還債，或許不會走到輕生的地步。不論父親生前曾犯下什麼過錯，對於料理台灣小吃的熱衷與不偷工減料的堅持，都是值得肯定的職人精神。

令人垂涎的隱藏版玫瑰鴨肉飯雖然不在菜單上，但非用餐尖峰時間可向店家點食。

鐘予澤將對爸爸的想念注入玫瑰鴨肉飯中。他說，片狀的鴨肉是早期父親在賣鴨肉飯時，所呈現給客人的樣貌，會排組成玫瑰花狀原是好玩，做來招待好朋友的款式。這碗誘人卻不在菜單上的隱藏版美食，最初鐘予澤只用來接待友人，後來逐漸被傳開來，只要在非用餐尖峰時間點食，都樂意為客人製作上一碗紀念父親的鴨肉飯。他說，「爸！我在做你當初做的事，有沒有很開心？」

鐘予澤每天從半夜開始備料、烹製食材，鴨子只選用2到2.2公斤脂肪分布適中的大鴨。他說，小鴨脂肪量不足，煮後少了肉香味；大肥鴨則脂肪過多，腥氣太重。

對於鴨肉飯的製作，鐘予澤甚是講究，點上一碗他改良過的招牌鴨肉飯，鴨肉絲肉質甜美而不柴，將肉絲、滷汁、白飯和著一起入口，味香醇厚，佐配上些許清脆爽口的黃醃瓜、長豆，食來很續嘴，呼嚕呼嚕兩三下就扒個精光。再來份肉質較為紮實的鴨腿飯，被去骨的鴨腿肉條滿滿地鋪在米飯頂層，拼裝上帶有鴨皮的腿骨，在小吃店能嗑上這一味，可謂澎湃！

豐盛的鴨腿飯，教人饞涎滿溢。

熬製當歸鴨湯 不添加化學原料

既然標榜「當歸鴨店」，自是要點上一碗來品嘗。鐘予澤熬煮的當歸湯頭，沒有濃郁、難以下嚥的中藥味，入喉清潤芳甘。他回憶，剛開業不久時，曾有一位老伯一邊喝湯一邊叨念，員工用眼神向鐘予澤求救，老伯說，「恁頭家喔，這麼年輕，東西這樣用不行，湯頭那麼甜，是不是加了味精？」他問老伯，「喝了幾碗？會不會口渴？」喝了兩碗，也沒口乾舌燥；接著，老伯愣了一下，表明自己是辦桌的總鋪師，並反問那是怎麼用的？鐘予澤直接帶老伯進入廚房，實地了解歸鴨湯頭是如何熬製的。老伯罵他，「你是笨蛋嗎？」這樣做太費工，成本根本划不來。因為鐘予澤對料理美味的執意堅決，後來讓老伯由責備轉為拍手稱讚。「這部分我可以很驕傲的說，一大桶3萬c.c.的歸鴨湯，鹽巴僅有幾兩重，目的只在提味，甘甜味則是靠鴨子去煮出來的。」

老闆鐘予澤選用品質好的全歸片（左）來製作當歸湯頭。

市面上其實也有販賣合法的食用香精，一鍋當歸湯只要加個兩滴，味道就會很加分。但鐘予澤堅守父親留下來的獨門秘方，不添加含有化學成分的原料，以當歸、川芎、玉竹、黑棗、熟地等12種中藥材熬煮至少6小時以上，「一開始一定要用大火，滾水才能下，就像泡茶一樣，在第一時間先讓中藥材整個展開來，味道才能被釋放；接下來，再用文火去燜，把味道逼出來，不要浪費掉藥材的每分味道。」並且掌握下鴨的時機點，讓湯頭融入鴨子的鮮甜，鴨肉吸收中藥的香氣。

在店裡點食當歸湯類的湯品，除了當歸鴨，不妨也試試當歸下水湯。以鴨心、鴨胗、鴨腸3種內臟放入當歸湯頭燙煮撈起，沖上冷水增加Q脆度，再舀進當歸湯，即是一道新鮮味美、嚼勁彈牙的湯品。

由於當歸湯頭很受歡迎，鐘予澤立下了點當歸湯品內用免費續湯的規矩。好奇問他利潤已經不高了，為何還要提供這麼好康的服務？「你不覺得人家喜歡你的東西，是件很開心的事情，沒賺錢也好，賺到的是客人對我們的支持與信任。」

當歸下水湯味鮮甘甜，內臟毫無腥臭味。

不斷提升自我 人活著才有希望

近期，鐘予澤將在新北市中和興南夜市拓展第二間店面，他時常在心裡與父親對話，「我只學到你的雞毛蒜皮，今天你在，規模就不只這樣而已。」歷經了喪父的悲慟，鐘予澤更加堅定的告訴自己，「人活著才有無限希望，一定要活著。」

如今，鐘予澤小有成就，店內除了有免費提供弱勢族群愛心餐的服務，也開始嘗試走到需要的地方發放便當。他謙虛地說，「生意比較好了，我有責任要回饋這個社會，但是我並不是很有能力的人，目前能做的就只有這些。」

鐘予澤不斷進修自我專業，在工作之餘，持續參加與餐飲、衛生相關課程、講習。他善用過去在餐飲業的服務經驗，在店裡導入標準作業程序，讓員工各司其職，將良好的出餐品質提供給客人。未來，鐘予澤期許能像鼎泰豐董事長一樣，當一位有責任、有肩膀的老闆。

店內導入標準作業程序，讓員工製作餐點時，維持良好一致的品質。

鐘予原味板橋當歸鴨（忠孝店）

地址：新北市板橋區忠孝路182號

電話：02-2951-5510

營業時間：上午11:00～凌晨1:00