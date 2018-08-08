深入花蓮台東部落　義美用契作推廣原住民族三寶

（台灣英文新聞 / 林靜怡 桃園南崁採訪報導）義美食品公司於今(8)日在桃園南崁觀光工廠舉辦「義美與花蓮•台東原住民族部落友善契作台灣紅藜、小米與樹豆」簽約記者會。義美食品總經理高志明表示，今天義美辦這個記者會是台灣少見跟原住民族有關的記者會。

我們來看一段高志明與其他與會貴賓稍早的致詞：

▲以上影片由台灣英文新聞製作。

高志明表示，原住民部落有一些很好、好健康的雜糧，如台灣紅藜、台灣小米與台灣樹豆，另外還有一部分是苦茶籽。他說：「我想我們在這樣的情況下，幫忙一些部落可以有好的收成，所以我們的收購價格都高出市價非常多」。

▲農民贈送台灣小米予義美食品總經理高志明。(照片由台灣英文新聞拍攝)

義美表示，這次義美在農委會及花蓮、台東政府的促成下前進好山好水的台灣後山--花蓮及台東，採購人員深入了解並挑選優質的台灣紅藜、樹豆及苦茶籽，在花蓮地區與王梓安先生等七戶農友，共同簽訂了佔地面積9公頃，每年產值約­­數百萬元契約的合作。台東地區與樊永忠等農民們簽訂佔地達13多公頃的長期契作。

▲台灣紅藜。(照片由台灣英文新聞拍攝)

來自花蓮的現任光復鄉大馬村村長王梓安先生、來自台東安朔部落的百大青農樊永忠先生、與金峰鄉小米產銷班第3班班長黃志明先生接受本刊訪問，一起來聽聽他們和義美簽訂契作的感想。

▲以上影片由台灣英文新聞製作。

義美表示，近年開始與台灣原住民族部落農友契作，2017年在屏東三地門及瑪家地區鄉簽訂10年契作共約10公頃的台灣紅藜、小米、樹豆，每年創造了一千萬元以上的產值。

▲台灣樹豆。(照片由台灣英文新聞拍攝)

義美還說，穩定農產供需，確保農民收益，始終是台灣農業施政的主要目標之一。義美食品高志明總經理希望盡微薄之力發揮企業社會責任，支持農民以友善土地的農法種植耗水量低、農藥使用量低的農作物。透過契作方式穩定農戶收入，對農民是一大保障，因此義美願意嘗試推動產銷雙贏的契作，確保雙方權益與公平性，並達到雙贏的結果。

▲活動現場展示品。(照片由台灣英文新聞拍攝)

目前在全台義美門市也能買到各種契作農產品，如義美生機台灣紅藜蘇打餅、義美紅藜土司、義美台灣小米蘇打餅、台灣紅棗、台灣豆奶、台灣黑豆奶….等商品，受到許多消費者的歡迎。

▲義美食品總經理高志明(中)、花蓮的光復鄉大馬村村長王梓安先生(右)、台東安朔部落的百大青農樊永忠先生(左)。(照片由台灣英文新聞拍攝)

義美食品於父親節舉行的「義美與花蓮•台東原住民族部落友善契作台灣紅藜、小米與樹豆」簽約記者會，現場邀請到原住民族委員會主委夷將‧拔路兒、立法委員蕭美琴、劉櫂豪、行政院東部聯合服務中心許傳盛、農委會副主委­­­­­­陳吉仲、農委會農糧署分署長陳啟榮以及自來花蓮、台東的契作原住民農民及逾50位來賓共同到場見證。

▲「義美與花蓮•台東原住民族部落友善契作台灣紅藜、小米與樹豆」簽約記者會。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲義美食品總經理高志明(右五)、原住民族委員會主委夷將‧拔路兒(右四)、立法委員劉櫂豪(左四)與所以的貴賓，以及所有來自花蓮、台東的契作農民合影。(照片由台灣英文新聞拍攝)