盤點5個揭開職場秘辛的《TED》演講

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）尋找自己的熱情又或者轉換跑道對於剛出社會的新鮮人，或者是已有多年資歷的社會人士來說一直都是很大的課題。然而求職網站《The Muse》替大家整理了5個有關職場的TED演講，幫助有相關困擾的人可以在求職中有些方針可循。

1.艾蜜莉•霍布尼克(Emilie Wapnick): 為何某些人沒有一個真正的天職？

你是否對許多事情都展現了高度的興趣，但每每在深入理解之後又覺得無聊？而這樣的情況是否讓你覺得緊張挫敗？多向分化潛能者、也是職場教練的霍布尼克，提醒所有與她一樣擁有多種興趣的青年，不要因為傳統框架扼殺了你與生俱來的自由天性，而是要擁抱那不滿足於單一工作的斜槓人生。

2.丹‧艾瑞利(Dan Ariely)：是什麼讓我們喜歡自己的工作?

行為經濟學家艾瑞利因著他過去指導的學生跟他說「努力幫公司做簡報，卻被告知計畫取消而大受打擊」一事，開始研究是甚麼因素讓我們喜歡自己的工作。透過幾個實驗，他發現老闆的小小動作，可以讓員工擁有成就感而更樂意投入在工作裡。

3.貝瑞•史瓦茲(Barry Schwartz)：我們對工作的想法已經不成立了

史瓦茲致力於探討我們為何工作？以及我們工作的滿足感從何而來？他認為工作除了物質的回報，還有其他無形的價值。而起源於工業革命之父，亞當•史密斯「人天性懶惰，除非有回報不然甚麼都不幹」錯誤想法的工廠系統，以及機械式又無靈魂的工作，剝奪了員工從中獲得滿足的機會，因此他相信現在正是時候該做出一些改變了。

4.芮吉娜．哈特利(Regina Hartley): 為什麼最棒的雇員或許沒有完美的履歷表？

一位是含著金湯匙出生擁有完美簡歷的候選人，一位是成長歷程充滿艱辛的「拳擊手」，人力資源總監哈特利表示，她將會給拳擊手一個面試機會。她透過許多數據發現，即使是最糟糕的境遇都可以帶來巨大的成長跟轉變，科學家稱之為「創後成長」。除此之外，當事情不盡人意時，拳擊手相信只有自己能掌握命運，因此他們有目標並且永不放棄。

5.瑪格麗特‧赫弗南(Margaret Heffernan)：是時候摒棄那些老幼尊卑的原則了！

企業領袖赫弗南觀察到，管理公司時讓員工彼此求助，承認每一個人都有價值，比起舊有的「高抬明星員工」方式來得更高效，因為這樣才可以釋放我能量、想像力、以及動力，共同創造無可限量的未來。