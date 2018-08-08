臺泰旅行社共推優質旅遊標章

第23屆泰國TITF(Thai International Travel Fair)國際旅展將在2018年8月9日到11日在曼谷詩麗吉皇后會議中心舉行。本次台灣參展團由交通部觀光局與屏東縣政府觀光處共同領軍，結合台灣觀光發展協會、休閒農業發展協會、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟與屏東縣大鵬灣觀光產業聯盟等來自民間38個觀光單位共計72位團員，赴泰參加旅展並舉辦臺灣觀光推廣會，與泰國主力出境旅行社於旅展現場協力銷售台灣優質旅遊行程。

交通部觀光局為確保旅遊品質，今年在泰國首度推出優質旅遊行程認證標章，作為全球第一個示範點，藉此讓旅客購買台灣旅遊產品時有所取捨，首選台灣官方認證的優質行程，讓旅遊品質更有保障。

此外，為凸顯台灣旅遊內容豐富多元，本次旅展特別安排台灣宗教文化藝陣-官將首到場表演，原汁原味呈現台灣特有宗教藝術表演，凡旅客於展期內購買台灣旅遊產品即可獲贈免費電話卡與好禮5選1，禮品內容有台北故宮門票、免費採果體驗券、精美旅行袋、可愛UV遮陽傘與3式行李便利收納組等，並結合知名小吃花生捲冰淇淋與三點一刻奶茶及香噴噴的茶葉蛋，伴隨現場熱銷的台灣優惠機票與物超所值的旅遊配套，加上10張免費機票大抽獎，帶動現場買氣，可望持續推升赴台旅客業績成長，再創歷史佳績。

泰國位居中南半島中心地位，經濟持續穩健成長，觀光客源潛力豐厚，成為台灣觀光產業相當重視之新興市場，2014年以前每年赴台僅約10萬人次，自2016年8月配合新南向政策開放泰國旅客免簽證赴台，泰國赴臺旅客即明顯成長，去(2017)年泰國赴臺旅客量與2014年相較增長近三倍達292,534人次。今年前半年泰國赴臺旅客量仍保持穩定增長態勢，下半年可望持續增加，今年能再創新高。

2018年泰國秋季國際旅展TITF：