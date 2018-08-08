有基可望續彈  NASDAQ下半年展望樂觀

時序進入第三季， 儘管全球股市仍不時受到貿易衝突及地緣政治干擾，NASDAQ指 數仍然表現一枝獨秀，今年6月及7月份仍持續有創新高表現，截至 8/2年初以來漲幅達13.03%，近3個月亦有近10%報酬表 現，較全球主要股指相對亮眼。 富邦投信量化及指數投資部資深經理粘瑞益指出，由經濟數據來看， 美國景氣依然熱絡，且NASDAQ-100指數前10大權值股中 ，包含蘋果在內的7大權值股表現均不俗，展望後續， 仍持續看好下半年表現，NASDAQ仍是投資人下半年追求成長的 投資首選。

就基本面的最新經濟數據來看，雖美國7月ISM製造業指數自60 .2回落至58.1，但仍處於長期正常循環的區間上緣，且過去1 年平均值亦在58以上，再加上7月底FOMC會後聲明維持逐步升 息基調，且對經濟展望措辭由穩健轉為強勁， 均顯示美國景氣依然熱絡。此外，粘瑞益分析，隨著11月美國期中 選舉的到來，美中貿易衝突利空有可能逐漸鈍化， 再加上消費信心回穩將帶動需求回溫，以及消費需求旺季的到來， 在基本面撐腰下，美股有望延續反彈的行情。

在企業獲利表現上，不僅研調機構FactSet預估標普500指 數第二季獲利年增率為20.8%，優於預期表現，且NASDAQ -100指數前10大權值股中，包含蘋果在內的7大權值股， 表現均不俗，其中蘋果受高價位iPhone貢獻，營收成長17% 、EPS為2.34美元均優於預期， 而亞馬遜更因電商業務及雲端事業成長，高利潤帶動EPS達5. 04%，約達預估值的2倍，格外亮眼；而除8月15日待公布CI SCO外，僅Intel及臉書較不理想，後續仍待觀察。

另外，粘瑞益認為，未來展望亦十分樂觀，據高盛證券預估，201 8年美國整體企業獲利年增率為21%，第三季及第四季將分別呈現 22%及18%雙位數成長，其中科技產業表現不俗， 受惠返校需求及年終旺季帶動， 電子產品需求活絡將有利科技類股表現。根據美國零售協會（NRF ）年度調查，2018年返校季支出估計將達828億美元， 接近去年836億美元的高水平， 大學以上購物者預計在電子產品花費229.21美元最多。 隨著返校需求來臨，蘋果等科技大廠將推出新產品， 預計科技產業將成為此波返校旺季最大受惠者。

基於市場趨勢與未來展望，粘瑞益建議， 美國科技股仍是投資人下半年追求成長的投資首選，富邦NASDA Q ETF（股票代號：00662）主要就是追蹤NASDAQ指數1 00檔最大型本地及國際非金融類企業，更加聚焦在科技類股， 同時掌握獲利成長及市場主流趨勢，為交易最便利的標的。 儘管近期仍受貿易戰干擾、或是在主要財報公布後進入空窗期後， 短期或有震盪，拉回時仍是投資人逢低布局的好時機。