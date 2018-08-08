全國樂齡教育唯一特優三連霸 新北獲頒百萬獎勵金

新北市樂齡教育今(107) 年再度獲得教育部全國訪視特優等，並獲頒百萬獎勵金， 成為教育部自105年開辦樂齡學習政策訪視以來， 唯一連續三年獲特優等之縣市。

新北市積極輔導各區樂齡學習中心結合在地產業、文化、生態等， 發展各中心特色，其成效獲訪視委員高度肯定及嘉許， 其中新莊區新泰樂齡學習中心，自2006年成立全國第一所試辦「 玩具工坊與玩具診所」，至今已有逾半數的玩具醫生為樂齡學員， 透過一連串玩具醫師培訓課程， 這些勤於學習的樂齡醫生各個醫技高超、妙手回春， 讓破損的玩具重新充滿生命力，孩子們拿回修復完成的心愛玩具時， 心中都充滿了愛與感謝；另外石碇區茶歌茶舞課程、 平溪區天燈舞藝團及鶯歌區陶藝課程等，亦相當具有在地特色。

新北市29行政區共設置31所樂齡學習中心， 106年烏來區樂齡學習中心開幕後，已達成「區區有樂齡」目標， 希望透過增加學習據點，讓長者取得學習資源更便利， 也因新北市31所樂齡學習中心皆設置於學校，藉由地利之便， 積極發展跨代共學。萬里樂齡學習中心一位年逾60的阿嬤， 因參與樂齡學習中心課程，戒掉長久以來的賭博惡習， 還到學校協助指導小朋友種芋頭，從整地、除草、種植、澆水、 照顧到收成，傾囊相授，為生命找到新的意義與價值。

新北市更結合9大局處，共同推動本市終身學習體系， 辦理各項樂齡活動，首創「新北動健康」APP， 協助長者正視健康；推動「周二樂齡日」， 於本市文化及運動場館規劃多項活動，提供銀髮長者參與學習； 首創「銀髮大學」， 運用網路科技整合樂齡學習中心與松年大學資源，用更便利的管道， 鼓勵長者走出家門，參與社會教育活動； 樂齡學習中心亦致力開辦拓點課程，將資源帶入社區， 其中中和區樂齡學習中心，拓點至頂南里及外南里辦理「 回顧長者生命史」課程，獲得參與長者之共鳴與認同； 截至106年止，本市樂齡學習中心累積拓點數已達179點， 107年持續開辦中。

教育局林奕華局長表示，新北市樂齡活動辦理總場次、 總時數及總參與人次皆為全國第一，本次教育部訪視獲特優等殊榮， 可謂對本市推動樂齡教育工作紮實根基的高度肯定。 新北市將持續創新樂齡教育，達到「推動活躍老化，長者在地樂活」 之發展願景。