全國樂齡教育唯一特優三連霸 新北獲頒百萬獎勵金

三重區樂齡學習示範中心辦理新北動健康講座 (新北市政府教育局提供)
瘋樂齡一日樂活趣-泰雅歌謠舞蹈表演 (新北市政府教育局提供)
新北市樂齡教育今(107)年再度獲得教育部全國訪視特優等，並獲頒百萬獎勵金，成為教育部自105年開辦樂齡學習政策訪視以來，唯一連續三年獲特優等之縣市。
新北市積極輔導各區樂齡學習中心結合在地產業、文化、生態等，發展各中心特色，其成效獲訪視委員高度肯定及嘉許，其中新莊區新泰樂齡學習中心，自2006年成立全國第一所試辦「玩具工坊與玩具診所」，至今已有逾半數的玩具醫生為樂齡學員，透過一連串玩具醫師培訓課程，這些勤於學習的樂齡醫生各個醫技高超、妙手回春，讓破損的玩具重新充滿生命力，孩子們拿回修復完成的心愛玩具時，心中都充滿了愛與感謝；另外石碇區茶歌茶舞課程、平溪區天燈舞藝團及鶯歌區陶藝課程等，亦相當具有在地特色。
新北市29行政區共設置31所樂齡學習中心，106年烏來區樂齡學習中心開幕後，已達成「區區有樂齡」目標，希望透過增加學習據點，讓長者取得學習資源更便利，也因新北市31所樂齡學習中心皆設置於學校，藉由地利之便，積極發展跨代共學。萬里樂齡學習中心一位年逾60的阿嬤，因參與樂齡學習中心課程，戒掉長久以來的賭博惡習，還到學校協助指導小朋友種芋頭，從整地、除草、種植、澆水、照顧到收成，傾囊相授，為生命找到新的意義與價值。
新北市更結合9大局處，共同推動本市終身學習體系，辦理各項樂齡活動，首創「新北動健康」APP，協助長者正視健康；推動「周二樂齡日」，於本市文化及運動場館規劃多項活動，提供銀髮長者參與學習；首創「銀髮大學」，運用網路科技整合樂齡學習中心與松年大學資源，用更便利的管道，鼓勵長者走出家門，參與社會教育活動；樂齡學習中心亦致力開辦拓點課程，將資源帶入社區，其中中和區樂齡學習中心，拓點至頂南里及外南里辦理「回顧長者生命史」課程，獲得參與長者之共鳴與認同；截至106年止，本市樂齡學習中心累積拓點數已達179點，107年持續開辦中。
教育局林奕華局長表示，新北市樂齡活動辦理總場次、總時數及總參與人次皆為全國第一，本次教育部訪視獲特優等殊榮，可謂對本市推動樂齡教育工作紮實根基的高度肯定。新北市將持續創新樂齡教育，達到「推動活躍老化，長者在地樂活」之發展願景。