幼兒服藥眉角多 藥水藥品保存方法也是一大學問

（台灣英文新聞／朱明朱 台北報導）又到了幼稚園新生入學季節，幼兒抵抗力差，加上孩子間交叉感染，特別容易生病，生病看醫師後，家長看著藥單心裡多會冒出許多疑問，到底藥水該怎保存呢？沒吃完的藥可以留著當備用藥嗎？服藥時有哪些注意事項呢？以下為台北市立聯合醫院忠孝院區藥劑科賴品燁藥師，為大家細說分明。

小兒用藥跟成人用藥最大的差別，就在於使用藥品的劑量。使用劑量的依據標準為體重，一般成人的體重為30公斤以上，若是小於30公斤，會以仿單的建議劑量做調整。

為了讓小孩服用方便，許多藥品有藥水劑型，藥水要放在冰箱才能保存長久，這個觀念並不正確！其實大部分的藥水，放在室溫25度、室內通風陰涼處即可保存；但打開藥水後若超過1個月，就不建議繼續服用。

如果小朋友無法吞藥丸的話，藥丸磨粉、分包後，注意不要放在潮濕的地方，否則藥粉可能會結塊。雖然藥丸磨粉服用方便，但卻會影響本身的安定性，也可能會導致藥品的吸收不完全，所以在合適的年紀，應教導小朋友學習吞服藥丸，以達到最好的治療效果。

另外，使用退燒塞劑時，記得要把外膜打開，至少塞入一個指節的深度，以免藥品滑出體內，如果塞劑出現軟化的現象，可以放置冰箱使其成形後再使用。

除了一般感冒藥之外，若出現細菌感染的症狀，如中耳炎，醫生會開立抗生素服用。通常抗生素水劑需要家長自行泡製。最重要的是，要清楚知道醫生開立的抗生素水劑要如何泡製、水量多寡、使用及保存方法。

因水量多寡會影響抗生素的濃度，進一步影響服用的劑量，若是泡的水量超過規定毫升數太多，會導致抗生素濃度不足，而無法有效控制感染。

其次，許多抗生素水劑需用冷開水泡製，並保存在冰箱，因為保存在室溫下，有些抗生素會因溫度太高而影響藥品的穩定性，使藥品失效，此外，若放置超過一星期則建議丟棄，不可再服用。

家長們可能會擔心，長期服用藥品恐影響孩童健康，因而自行斷藥，如果只是一般感冒的症狀治療藥品，如止嗽、化痰或緩解流鼻水的藥品，在症狀改善之後，便可停止服用。但若出現感染情況，或是預防感染而開立抗生素，提醒家長務必讓小朋友完成療程，以免疾病復發或產生抗藥性。