茲卡遺毒 兩年過去 那些寶寶正面臨哪些新併發症？

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）2016年茲卡疫情在全球逾70國大爆發，2年過去了，那些因母親感染病毒，而不幸暴露於病毒威脅的胎兒已出生和日漸長大。這段期間科學家不斷深入研究和追蹤，結果發現，那些胎兒即便出生時沒有罹患小頭症，但一年過後，卻慢慢出現與病毒相關的併發症，例如：認知障礙、視力問題等問題。

對於暴露於病毒中的胎兒來說，到底茲卡遺毒的殺傷力有多大？這些年來科學家一直專注於這方面的研究，最新一份研究終在本（8）月7日由美國疾病管制與預防中心（CDC）發表。該研究對象為1450位暴露於茲卡病毒的幼兒，追蹤年齡從剛出生到1歲為止，結果發現，其中6%出生時即患有先天性缺陷，有14%則直到1歲才出現相關併發症。

2016年茲卡病毒大爆發時，外界只知道孕婦感染後，可經由母嬰垂直傳染方式，影響腹中胎兒的大腦發育，出現小頭症的狀況，去年美CDC的研究也證實，暴露於病毒的胎兒出生後有5%出現小頭症或先天性缺陷，但今年的最新研究將數據更新為6%。

此外，最新研究還發現，那些出生時看似正常的胎兒，有7%到14%於屆滿週歲時，陸續出現癲癇發作、視力受損和發展障礙等問題。

負責此次研究的Margaret Honein主任警告，這是第一份揭露茲卡遺毒對胎兒長大後影響的研究，但絕對不是完結篇，待那些孩子慢慢成長，2、3歲之後，各種疾病的風險將更加明顯。