 情感勒索的迴圈   印尼電影《愛的所有格》看見當代女性處境

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）獲得印尼電影節最佳導演，由印尼華裔導演艾德溫(Edwin) 所執導的第三部長片《愛的所有格》，闡述印尼當代戀情，正值青春的兩小無猜，卻深陷超強佔有慾的情感勒索輪迴，與現下當代社會所面臨的問題不謀而合。電影即將於 8 月 17 日上映，邀請大家進戲院觀賞當代最重要的戀愛課題。

印尼華裔導演艾德溫曾以《長頸鹿女孩》成為首度入圍第６２屆柏林影展正式競賽片，並榮獲亞洲電影大獎的「紀念楊德昌亞洲新秀大獎」。

電影由印尼當代新銳影后普特莉馬利諾(Putri Marino)主演，酷似 Angela Baby 的她於《愛的所有格》飾演一位被寄予厚望的奧運跳水少女，在充滿父親各種壓力下，轉而遇見看似命中注定的富二代小開，由超實力男星阿迪帕提多肯(Adipati Dolken)飾演，最具話題性的當代明星在本片譜出意想不到的青春戀愛苦曲，媲美為《我的少女時代》殘酷佔有版，酸甜苦辣皆能一次在劇中嘗到。

印尼新住民經試映後，皆感觸良多，紛紛表示電影雖以看似清新甜蜜的手法拍攝，卻仍然真實詮釋當代狀況，並表示女性於當地皆有如男性附屬品度日，本片也將有全新一面引導女性重新擁有自主發聲權。

電影精彩轉折的結尾，絕對適合於七夕情人節，攜伴進戲院來一堂戀愛必修課。《愛的所有格》將在 8 /17 全台正式上映，預售套票於7月28日 開賣，並加贈好禮麝香貓咖啡數量有限送完為止。

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《愛的所有格》預告片