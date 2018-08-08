父親節長知識！各地88節日期、習俗大不同

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）今天是台灣一年一度的父親節，在外打拼的你是否有對爸爸說聲「父親節快樂」呢？或者你已經訂好餐廳準備與父親共享晚餐？在台灣，一年一度的父親節取自「爸爸」諧音，訂在8月8日，但是你知道嗎？雖然同是感謝父親的日子，根據文化的不同，慶祝的日期與方式都有所差異！

美國《赫芬頓郵報》（The Huffington Post）整理了9個國家慶祝父親節的方法：

1.德國

德國的父親節訂在耶穌升天節（復活節後的第六個星期四），在那日爸爸們會著奇裝異服，暢飲啤酒。那日，對於辛苦的爸爸來說這是一個可以完全放鬆，享受人生的美好日子。

2.巴西

巴西的父親節訂在8月的第二個星期天，用以紀念聖母瑪利亞的父親。在這天許多家庭會準備禮物，並且享受烤牛肉等美味佳餚。

3.俄羅斯

俄羅斯的父親節是由2月23日的軍事紀念活動演變而成。在這天會有紀念武裝部隊的遊行，而女生則是會準備小禮物給生命中的重要男性，例如，父親、丈夫、兄長…等等。

4.瑞典

瑞典人會在11月的時候慶祝父親節，在那個時候，父親可能會想要窩在被中享受傳統的早餐、蛋糕或是禮物。

5.墨西哥

跟美國一樣，墨西哥在六月的第三個星期天慶祝父親節，在那日墨西哥會舉辦一年一度的Carrera del Día del Padre 21公里的賽跑比賽來慶祝父親節，當然送禮物和享受美食也是慶祝父親節不可或缺的一環。

6.尼泊爾

尼泊爾會在夏季末時為父親舉辦宗教儀式，在那日人們會贈送父親禮物和食物，並且為死去的父親祈禱。除此之外，也有許多人會去尼泊爾聖地Gokarna向印度教神靈濕婆祈禱，並紀念他們已故的父親。

7.義大利

義大利的父親節日期與其它天主教國家一樣，如西班牙、葡萄牙...等，都是訂在每年的3月19日用以紀念聖母瑪利亞的丈夫、耶穌基督的父親─約瑟。

8.泰國

就傳統來說，泰國的父親節訂在12月5日國王普密蓬•阿杜德的生日，在那日國王會發表演說，人們會贈送美人蕉給父親或是祖父。而父親節的日期似乎並沒有因為國王的逝世而有所更動。

9.法國

法國的父親節訂在6月的第三個星期天，令人驚訝的是，法國的父親節居然是因著一家打火機廣告公司的宣傳標語而逐漸受到重視及歡迎！