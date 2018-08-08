印尼龍目島強震台商伸援手　觀光客一度睡在海灘避難

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）印尼旅遊勝地龍目島( Lombok Island)日前遭遇強震，傷亡慘重。印尼台商總會以人溺己溺精神，配合駐印尼代表處發起龍目島賑災捐款，希望用行動幫助當地災民度過難關。

此外龍目島5日強震後，附近的旅遊熱區吉利群島也傳出災情。中央社引述當地旅遊業台商Richard指出，吉利群島許多民眾因房屋全毀，無家可歸。但同時也出現偷竊搶劫等犯罪情形，軍警已進駐當地(如下圖)。

圖片來源: 中央社



圖片來源: 美聯社

龍目島北部8月5日晚間發生規模7.0地震，造成數千棟建築損毀。根據美聯社報導，截至8日為止死亡人數已增加為131人，重傷住院人數接近2500人，另有超過15萬6千人無家可歸。

印尼當局指出，三個離島度假聖地，因為震後飯店受損以及停電而受影響的觀光客，目前已全數用船隻撤離災區。總數約有5千人。

綜合美聯社與中央社報導，吉利群島（Gili Islands）旅遊業台商Richard表示，龍目島強震造成當地多人傷亡，吉利群島大部分的住宿設施損毀嚴重，許多遊客一度睡在海灘避難，上萬名遊客也擠在港邊，等待船隻接送離開，宛如電影裡的逃難情節。

昨(7)日在龍目島國際機場，等著買機票的觀光客。美聯社

目前印尼當局已緊急動員、加快搜尋失蹤與死難者的速度。糧食、藥品、飲水與帳篷等物資，也派軍機從首都雅加達運往災區。

Richard指出，現在吉利群島還是缺電缺水，通信也很不穩。目前已經陸續有武裝部隊進駐吉利群島，今早也開始有不少直升機繞島飛行、軍艦靠岸。

Richard表示，現在已經不只是偷，他在龍目島的朋友跟他說，自從地震停電開始，偷竊情況暴增，而且還有搶劫事件。



他說，吉利群島這幾天已有外籍偷竊集團進駐，選在大家都要離開的時候來島，到處行竊。他親眼看到兩組外國人公然闖進沒人看守的店裡偷吃、偷喝，以及偷取店家逃難來不及收拾的紀念品。



昨(7)日在龍目島國際機場，等著買機票的觀光客。美聯社

中央社8日引述駐印尼代表陳忠表示，台灣從總統蔡英文、外交部長吳釗燮到駐印尼代表處，都很關心龍目島災情，尤其蔡總統在推特以印尼文和英文po文表示，台灣已經準備好協助印尼，且包括印尼台商等民間團體也響應賑災，希望幫助印尼民眾度過難關。



印尼台灣工商聯誼總會總會長賴維信說，台商深耕印尼各地，早已融入印尼社會，與印尼民眾建立如同家人手足般的情誼。這次龍目島強震造成上百人喪生及許多民眾無家可歸，台商朋友們都感同身受，希望用實際行動幫助災民。



印尼台商總會已發起龍目島賑災捐款，希望印尼各地台商發揮愛心、共襄善舉，用行動為龍目島加油！

Richard估計吉利群島至少要幾個月以上才能復建完成，他憂心災後復建所需的原物料價格、工資會被不肖業者哄抬。

對於台灣及各界發起捐助災民的募款活動，Richard認為，目前當地災民需要可以居住的地方，像是組合屋之類的臨時棲身之處，這比較實用，且地方官員也比較沒有上下其手的空間。



此外，長期關注印尼弱勢權益的印尼馥華人力資源公司，將啟動「愛家有我」的公益專案，號召印尼各人力仲介公司，關懷並聯繫家鄉在龍目島的印尼移工家屬，若移工家屬有任何需要，將會募款幫助他們度過難關。

圖片來源: 美聯社