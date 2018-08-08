(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)中裔日本學者楊海英教授，在日本大報《產經新聞》發表時評，提醒世界小心中國的新殖民主義。

楊海英介紹，殖民地可細分爲定居型（日語：定住型）和剝削型（日語：搾取型）殖民地，前者例如有大量荷蘭裔白人移居的南非。該國雖然在曼德拉等人的努力下，擺脫白人政治體制，但經濟還是掌握在白人和前殖民者的手上，殖民統治的影響並未消失。

習近平（左）與塞内加爾總統麥基·薩勒（Macky Sall）（美聯社）

而剝削型殖民地，則像是塞内加爾等西非國家。這些國家就算獨立後，成功將白人逐回其母國，但在經濟政治上，前殖民母國仍擁有巨大權力，隨時可以透過代理人，在前殖民地維護自身權益。

楊海英寫道，在1960年，剛獨立的非洲國家領袖，其實就提醒過新殖民主義的危險。根據當時定義，所謂新殖民主義，是指前殖民母國，在支援當地新獨立政府的情況下，持續干涉内政，並透過設立軍事基地的方式，壓迫前殖民地。

習近平（左）與盧安達總統保羅·卡加米（Paul Kagame）（美聯社）

楊海英說，中國一帶一路在做的事，和當時非洲國家領袖警告的新殖民主義，幾乎一模一樣，並對他們的先見之明，表達欽佩。楊海英擧了中國割地受害國家或候補名單的巴基斯坦、斯里蘭卡、以及東非吉布地為例，請參考我們的報導。

楊海英比較，中國式新殖民主義，和西方傳統的殖民開拓，有很大的不同，例如中國對當地人權、透明化、民主等事務，幾乎不做要求，且以低薪壓榨的勞工，也多是從中國直接運去的中國籍勞工，而不是當地居民。楊海英解釋，雖然中國這樣的投資模式，不會對當地創造就業機會，但當地政府可以收到一大筆黑錢，因此多對此睜一只眼閉一只眼。

習近平（左）與南非總統西里爾·拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）（美聯社）

楊海英説明，中國能如此得心應手地處理殖民戰略，是源自其豐富的國内經驗，例如統治蒙古、西藏、以及新疆等國内殖民地。

最後，楊海英警告，國際社會必須採取措施，來因應中國的新殖民主義。

日媒時評：國際社會小心中國新殖民主義