雙北再爆本土登革熱病例 新莊第3個里淪陷

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）雙北再爆本土登革熱病例，為台北市內湖區20多歲女性及新北市新莊區建安里60多歲男性，2人分別於7月28日及8月5日起陸續出現症狀後就醫，經通報檢驗確診。

台北市繼1日出現首例登革熱個案後，再增一名本土登革熱確定病例，北市衛生局表示，該名個案感染病毒型別為第一型，與柬埔寨境外移入病毒株序列最接近，和第一例文山區感染的第三型不同，非群聚感染事件，感染源仍在釐清中。

新增的這名個案居住於內湖區，為本國籍20多歲女性，7月28日出現發燒、頭痛及腹瀉，8月2日至醫院就診，登革熱快篩檢驗結果陽性，於8月2日進行通報，昨（7）日晚間研判確診，目前住院隔離治療中。

而新北市新莊區發生登革熱本土疫情，迄今已累計9例，繼瓊林里出現6例、興漢里2例，如今新增案例居住於建安里，該個案潛伏期間常至新莊區瓊林里某菜園種菜，且感染病毒型別為第二型，研判為新莊群聚感染。該個案主要活動地為住家與工作地附近，曾於8月5日至宜蘭員山鄉遊玩，目前個案居家隔離中。

依據傳染病統計資料顯示，大台北地區已分別出現本土性第1、2、3型確定病例，顯示可能社區有不顯性感染傳播，因此呼籲民眾配合防治措施：澈底清除戶內外孳生源積水容器、配合戶內外環境化學防治噴消作業。

提醒民眾如發燒並伴隨肌肉痠痛、後眼窩痛、腹瀉、肌肉痛、骨骼關節痛及皮膚紅疹其中一項症狀，請立即就醫告知旅遊史。