臺亞基金會揭牌　蔡英文：結合民間能量推動新南向政策 

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）將作為推動政府「新南向政策」民間平臺及主辦「玉山論壇」常設組織的臺灣亞洲交流基金會今（8）日舉行揭牌儀式，總統蔡英文致詞時表示，新南向政策推動兩年多來成效顯著，如今臺亞基金會的成立不僅象徵政策推動的重要里程碑，也將進一步結合民間能量、投注更多資源來持續深化臺灣與新南向國家的交流及合作。

蔡總統也同時賦予臺亞基金會兩項任務，包括全力辦好一年一度的玉山論壇，藉以提升新南向政策的國際連結跟能見度，「透過舉辦玉山論壇，臺灣的重要性及成功的故事將被更多國際友人看見」，此外藉著和其他國家相互觀摩以及分享經驗，除了有助於打造更好的臺灣，也能夠促進各國對亞洲願景的共同的思考。

蔡總統也期盼將於10月11至12日舉辦的「玉山論壇：亞洲進步與創新對話」，今年以「共創區域榮景」為主題，能邀請更多國內外友人一起勾勒願景，激盪出區域合作的行動方案。

蔡總統接著指出，臺亞基金會的另一項重要任務是作為活絡新南向政策的重要智庫，尤其是當亞洲的政治、經濟及社會持續轉型的當下，臺灣需要密切注意區域發展的新格局。

蔡總統提及，臺亞基金會將會投入新南向政策第一線的工作，加深臺灣與亞洲社會的全面交往，包括深耕公民社會、青年社群，以及提升與各國智庫的交流等，「透過這樣的努力，不僅可以打造臺灣在亞洲社會積極的形象，同時也能促進我們跟亞洲國家之間的制度連結，以及在社會實踐計畫的共通努力。」

臺亞基金會董事長同時也是總統府資政的蕭新煌則於致詞時強調，臺亞基金會將是凝聚民間與政府能量的平臺，目標是推動臺灣與新南向國家在人民、組織、社會間的全力合作關係。

財團法人臺灣亞洲交流基金會由外交部編列新臺幣3,880萬元預算協助成立，是臺灣首次針對推動新南向政策及臺灣與鄰近東南亞、南亞國家事務成立的國家級智庫。除了由蕭新煌擔任首任董事長，政治大學東南亞研究中心執行長楊昊則是擔任執行長。

隨後，臺亞基金會也宣布亞洲深耕聯盟正式成立，目前參與的國內組織包括遠景基金會、國家文化藝術基金會、中華民國對外貿易發展協會、中華經濟研究院、臺灣東南亞國家協會研究中心、臺灣海外援助發展聯盟、政大東南亞研究中心等民間機構，盼締結臺灣各界深化與新南向國家社會文化鏈結的夥伴網絡。

今日出席典禮的外國駐臺使節尚包括澳洲駐臺代表高戈銳（Gary Cowan）、越南駐臺代表陳維海（Tran Duy Hai）、日本臺灣交流協會臺北事務所副代表西海茂洋、新加坡駐臺副代表邱俊育，以及美國在臺協會代理處長谷立言（Raymond Greene）等。