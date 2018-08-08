記協譴責北市長柯文哲　一年內三度干預騷擾媒體

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國際新聞記者聯盟和台灣新聞記者協會昨（7）日表示，不到一年時間內，台北市政府已三度介入媒體報導，共同譴責市府主導介入媒體報導和調查，要求立刻停止對於媒體的恫嚇和騷擾。北市府發言人劉奕霆後來回應「市府並未有此行為」，IFJ與記協今再聲明要求市府具體說明「不曾發生」的事。

台灣記協在聲明稿中表示，2017年7月，台北市長柯文哲市長在中國上海市「台北上海論壇」，用「兩岸一家親」和「命運共同體」評論兩岸關係，引起國內譁然後，講稿爆出有兩種版本。今年6月就有電子媒體記者取得柯文哲所稱的講稿，該記者疑似受到壓力，原本放在臉書上相關的資訊多次移除。其中一則互動影片柯文哲在接受該記者採訪時，脫口稱「到底我們擺平你了沒有？」事後也從該記者臉書上移除，那名記者事後也已離職。

曾經受到柯文哲團隊干預的三家媒體，包括中天、風傳媒、以及鏡傳媒。

台灣新聞記者協會秘書長陳益能說：「這裡有一條清晰可見，不該被忽略的軌跡」。因此，為了那些一再踩踏台灣記者自由報導的權利的行為，我們別無選擇必須毫無保留地譴責台北市長柯文哲。

國際記者聯盟說：「這個台北市政府對新聞記者恫嚇和騷擾的模式，使人對台灣的新聞自由、以及對要求權力負責的能力敢質疑。我們與台灣新聞記者協會並肩同站，要求政府停止只因為記者執行他們的工作而對他們恫嚇和騷擾。」