職場的8種文化：你的公司屬於哪一種？

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）職場文化如空氣般無形，卻是影響員工是否能快樂工作的重要關鍵，而對於公司來說，一個好的職場文化能培養高效團結的工作團隊，創造新的事業高峰，因此如何辨別該文化是否適合你，就顯得特別地重要。

根據人力資源管理網站《TASKFORCE HR》，公司文化可以分成8種類型：

1. 規範型

這是最普通的類型，公司設下許多的規範並且不准任何人違反它，所有員工都必須遵守執行。

2. 學院型

公司僅雇用具有專業技能的員工，他們重視一個人的教育背景、具備了何種能力、就職期間成長的可能性、以及工作經驗。除此之外，此種公司強調員工訓練，因此員工通常長期受到學習文化的薰陶，並在其中學習和成長。

3. 客戶導向型

此型與規範型公司完全相反，他們不強調遵循規則，每個員工都以自己的方式工作，且如何取悅客戶以提高公司業績是唯一的動機。

4. 流程型

這種類型的公司遵循標準流程和程序，關注命令如何地被執行，評論和反饋沒有太重要，且每個員工都遵循公司裡的某些規則和指導方針。

5. 冒險型

這種公司完全地建立在風險承擔上面，也因著高風險的決策，這種文化需要很有耐心的員工，因為要一段時間才會知道努力工作的回報是收穫滿滿還是兩頭空。

6. 因材施教型

這種公司招聘的標準是基於員工的個人興趣或是專業能力，因此員工可以做自己最擅長的工作，除此之外，績效評估和升遷在這種文化中是很常見的。

7. 團隊型

這種公司相信比起單打獨鬥，團隊合作更是創意和成功的致勝關鍵，並且將會為公司帶來更大的收益，除此之外，公司還會鼓勵員工充分發揮潛力進而幫助公司達到最大成長。

8. 球隊型

此種公司認為員工是最重要的資產，而只要你在公司營運成功上功不可沒，那麼你將會在公司中享有一席之地，而大多數擁有此種文化的公司是廣告代理商或是活動策劃公司。

適合的職場文化讓你上天堂，反之讓你住套房，因此在進入一家新的公司前，不妨上網搜尋大家的經驗，或是詢問前輩的意見！