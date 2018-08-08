網路風向變籲勿下架   全聯爭議中元節廣告的「陳文成」是誰？

（台灣英文新聞／施家恩 綜合報導）因為一支知名超市的中元節創意廣告，「陳文成」這個名字瞬間在8月6日成為台灣國內Google搜尋排行榜第一名，6日一天就引來逾10萬次搜尋，其它如「陳文成事件」、「陳文成命案」、「台大陳文成」皆在熱門搜尋之列，許多對白色恐佈時代知之甚少人開始關注，誰是「陳文成」？

全聯福利中心最新的三支中元節創意廣告上線，從三個虛擬好兄弟的觀點去談中元節對他們的意義，其中一支「青年篇」廣告中，一名穿白襯衫的年輕男子抱著一隻黑貓說：「我真的不相信他們會這樣，我都覺得他們是有目的的…這麼多年過去才知道，世界上真的有善良的人，能把不認識的人，當作是好兄弟，是很不容易的事。」該男子代表「好兄弟」、「好姊妹」感謝普渡的民眾。男子身後一面大鏡子，上面寫著民國七十年（西元1981年 )。除此之外，公司又為青年設立臉書專頁，姓名為Allen Chen，就讀學校國立台灣大學，有民眾很快聯想到與國民黨統治白色恐怖年代下陳文成遇害年份不謀而合。

一開始，網路上有不少人批評廣告不該消費政治受難者，成大電機系教授李忠憲在個人臉書就暗指廣告「沒有品味」，但也有人認為廣告成功引發世人對陳文成命案的關注，讓一向冷門的政治迫害事件也成為熱搜對象。

本周在指考放榜、知名韓國電影在台上映等熱門議題圍繞下，「陳文成」卻在6日衝上Google熱門搜尋排行首位，一天就引來逾10萬次搜尋，其它如「陳文成事件」、「陳文成命案」、「台大陳文成」皆在熱門搜尋之列。

同一時間，網路一些意見領袖，也對全聯這支創意廣告抱持正面態度，美國內華達大學助教王宏恩稍早在臉書指出，若只是巧合，那這個誤會也留下一點意義，底下網友也回應，總之廣告是引起關注，讓更多人複習不該被遺忘的歷史。7日就連陳文成基金會也回應，正面看待全聯的中元節廣告。

陳文成基金會執行長張龍喬7日在臉書專頁上指出，當他得知有廣告影涉陳文成，他感動有廣告要做這個議題，這個（白色恐怖）議題或許可以透過陳文成被看見，也能幫助去「看見」其他政治受難者。張龍喬也指出，「轉型正義的許多工程，很多都尚未完成或根本尚未啟動。」他也接著指出，「這些年輕人用他們的方式，想要把前輩們的故事，課本不教的歷史，記憶下來。」

全聯事後澄清：「廣告以感念先人為創意發想，創意手法運用虛擬人物現身，....並未影涉特定真實人士，...不觸碰政治議題。」最後，公司直接宣布中元節系列廣告全數停播。不過到了7日，全聯把三支廣告剪在一起，放在YouTube官方頻道上，強調廣告影片談的是「感恩」與「感念」的價值觀。

誰是陳文成？

根據陳文成博士紀念基金會的資料，陳文成1950年出生於台北林口，台大數學系畢業後赴美國密西根大學深造，1978年取得博士學位，其發表的數篇論文獲國際學界重視，對統計學的理論發展，有相當的貢獻，並獲聘為卡內基美隆大學統計學的助理教授。

在美期間，陳文成對台灣的民主運動和人權運動甚為關心，贊助島內黨外雜誌與相關活動。其它研究指出，陳文成的舉動被國民黨統治時期的海外「職業學生」、以及警備總部盯上。1981年5月20日，陳文成攜妻、幼子返台探親，7月2日早上被警備總部約談，7月3日凌晨陳屍於台灣大學研究生圖書館旁。

臉書專頁台灣回憶探險團，就把陳文成姊姊陳寶月過去撰寫的文章找出來，讓民眾認識或溫習這段過去：陳文成被發現死亡前一日，三位警總的人來家裡帶走 了陳文成，但隔一天陳仍未返家，結果，有人來電指發現陳文成屍體，家人趕赴殯儀館後，發現遺體上「兩隻手腕有被緊綁的痕跡，雙手和頸部 都是刺洞，皮帶繫在胸前，大腿瘀青，背部有二十幾公分的 裂痕，眼睛睜得大大的。」而自此之後，陳文成家人一舉一動就被嚴密監視，並不斷收到恐嚇電話，家屬生活在悲傷與恐懼中多年....。這段貼文底下留言，多數認同廣告成功讓大家想要去認識這段歷史，但也有人認為有消費之嫌。

教授歷史的補教名師呂捷對此事件也做出表示：「陳文成是當年相當優秀的知識青年代表，因白色恐怖時代在海外支持民主政治運動而被迫害，1981年七月被警總約談後，離奇死於台大校園。這事件在白色恐怖時代被封鎖、塵封多年，近幾年才被提起。但比起很多近幾年發生的社會事件，關注度並不高。偶而才有節目做個專題報導，但是在"網路的點閱率也不出色"。現在這件事被拍成廣告，喚醒大家的記憶與關注。」

這則廣告，也引發民眾對同個時代的幾件白色恐怖重大命案的關注：如1980年林義雄滅門血案，及其他類似遭遇的「陳文成」們，無論是因支持台灣主體理念而被暗殺或槍殺處決的烈士們。台灣民間真相與和解促進會7日在官方臉書上遺憾指出，陳文成命案本身疑點重重，重啟調查多次卻屢無結果，因此促進會邀請民眾，在詢問「是誰」的同時，也把本案真相未明的事實重視起來，請大家一起關注！

（圖片來源：pixabay）