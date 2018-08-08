越南新住民走出斷指陰霾   點心店網路行銷拓商機

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）一位住在台南市仁德區的越南新住民蘇虹鮮，來台多年，經常為移民署服務站提供通譯服務，並深入當地社區宣導多元文化，獲選移民署築夢計劃，開設網路商店「鮮鮮手工糖果餅乾工作坊」，要讓人們吃一口就感受幸福快樂的滋味。移民署副署長鐘景琨8月7日偕同大陸委員會法政處研究委員何達仁及海基會法律處代理科長陳穎慶一同拜訪，對於她越挫越勇的勵志故事深表敬佩。

33歲的蘇虹鮮來自越南，是3個孩子的媽媽，從小就下廚做菜的她，練就出一身好手藝，小時候她最大的夢想就是以後開間點心店，讓人們吃一口就能感受幸福快樂的滋味。在移民署築夢計畫的幫助下，「鮮鮮手工糖果餅乾工作坊」網路商店在2017年成功開幕，一圓小時候的夢想，由於顧客嚐過都讚不絕口，客源漸趨穩定。雖然是網路商店也絲毫不馬虎，申請商標註冊與產品營養檢驗，確保食品安全與衛生，把台灣人最愛的堅果與甜點巧妙結合，一次滿足現代人的味蕾與養生概念。

蘇虹鮮表示，我的手工酥糖嚴選臺灣在地食材同時保留越南傳統口感，目前也推出結合越南和臺灣特色的包裝禮盒，展現新住民的文創活力。

蘇虹鮮曾到鳳梨酥工廠打工協助家計，然而一次意外，左撇子的她手指夾傷斷了3根，經歷3次手術才救回2根，幸好在先生鼓勵下越挫越勇。夫妻倆熱心公益，回饋社會不遺餘力，經常義賣手工茶點將收入捐給籌建中的牧德之家，為弱勢老人盡份心意，感念已逝婆婆對她的疼愛。

移民署鐘景琨副署長表示，王鳳玲及蘇虹鮮認真製作產品的神情與對品質執著的態度令人大感佩服，機會是留給準備好的人，我們會持續整合資源平台，創造更友善的多元環境，非常感謝新住民朋友拓展台灣的生命力，帶來許多正面能量。