讓兩大類「軟技能」成為你在職場上勝出的關鍵！

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）現在，許多公司行號不只是重視員工的專業技術也重視他們是否具備「軟技能」，一個人的軟技能可以在公司內起重要作用，利於與客戶面對面交流的工作，甚至是形塑職場文化。

「軟技能」係指一個人的人格特質與人際交往能力，例如：自信心、情緒管理、毅力…等等。人力資源顧問網站《The Muse》將軟技能分成兩大類：內部與外部

內部 外部 自信心、自我意識、自我關懷、接受批評、批判性思維/解決問題、彈性、毅力、情緒管理、洞察力、自我成長 團隊合作、有效的溝通、人際交往能力、自我推銷、衝突管理、適應能力、人際脈絡、影響力、談判、前瞻性

那麼該如何知道自己是否具備了軟技能？《The Muse》提供了一個非常簡單的例子，那些擁有軟技能的人不一定是公司裡最聰明的人，但大家卻樂意與他互動，反之，缺乏軟技能的人雖然技術能力很強，卻很有可能沒有人願意與她/他共事。

不過軟技能是可以被加強的。國家教育研究院研究員劉秀曦在《國家教育研究院電子報》中指出，透過專業的訓練課程、參加辯論社或運動等課外活動、或參加企業實習，並加上持之以恆的練習，一個人的軟實力將會有所提升，而這在長期的職涯發展上，絕對是利多於弊！