新住民巧手烘焙創名聲   成功創造自我社會價值

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為關懷台南當地新住民， 移民署副署長鐘景琨8月7日偕同大陸委員會法政處研究委員何達仁及海基會法律處代理科長陳穎慶一同南下新營戶政事務所視察，適逢父親節前夕，移民署副署長鐘景琨來到當地有「新住民界女吳寶春」的中國新住民王鳳玲家中探視。擅長料理的王鳳玲在台南市官田區二鎮頗有名氣，不僅持續進修增加自我社會價值，更提供當地弱勢課輔班學童餐點。鐘副署長大讚新住民真的很優秀！

來台13年的王鳳玲是中國廣東省梅縣人，擅長烘焙西點的她在台南市官田區二鎮開設烘焙教室，與社區的新住民姐妹一起接單烘烤小點心編織手工藝品等，增加鄉村就業機會，同時提供弱勢課輔班學童餐點。看到大家的笑容，王鳳玲說，創造社會價值是自己不斷進修與成長的動力。

王鳳玲是多項美食、烘焙比賽的常勝軍，她在台考取中餐乙級證照，獲聘擔任政府職訓中心、台南西餐職業協會、社區大學等的餐飲講師，去年進軍高雄開設烘焙坊擴展事業版圖，能力備受肯定。

這次移民署、陸委會及海基會共同拜訪鳳玲，她開心表示，昔日先生鼓勵她自由學習、自由發揮，讓她在美食領域贏得許多讚賞和自信，大家的肯定讓她覺得對社會有一份責任，更希望讓外界知道新住民的適應力和創造力都是很優秀的。

王鳳玲當場指導眾人製作西點，大家都挽起袖子認真學習，目前她正攻讀嘉義大同技術學院烘焙管理系，邁向取得文憑的夢想路，並透過自身的成功經驗，鼓勵更多新住民朋友勇於開創「新」人生，為台灣注入人才的活水，發光發熱。