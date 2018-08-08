【更新】8/8天氣高溫炎熱　「摩羯」颱風生成 、「珊珊」持續影響日本

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）颱風「摩羯」已經生成！位於琉球東南方海面的熱帶性低氣壓已於今（8）日中午增強為今年第14號颱風「魔羯」（Yagi，日本提供，星座名），未來路徑需留意。

自由引述氣象達人彭啟明指出，由於「魔羯」颱風短時間內沒有導引氣流，可能在低壓內飄移。未來路徑端看「珊珊」颱風遠離日本後，太平洋高壓如何延伸。大趨勢是往西北移動，變動空間相當大，這兩天轉向角度是關鍵，路徑從往日本到台灣北方海面都有可能，還需密切觀察。

中央氣象局稍早指出，「魔羯」預估未來將朝琉球方向移動，外圍雲系可能在11日影響台灣天氣；南海附近的低壓也有發展為熱帶性低氣壓的可能性，氣象局將持續觀察。

以下是稍早造報導 發稿時間 10:04

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）天氣持續高溫炎熱，中央氣象局預報員劉沛滕表示，今（8)日各地天氣晴朗，部分地區可能出現攝氏36度以上高溫。另外，菲律賓附近的熱帶性低氣壓，可能在今天形成第14號颱風「摩羯」。



中央社引述劉沛滕說，今天各地仍為晴到多雲的天氣，中午前後溫度依舊偏高，預測各地高溫普遍可達33至36度，尤其北部及宜蘭、花蓮局部地區，有36度以上高溫的機率。



降雨方面，午後在各地山區及中南部地區，仍有局部短暫雷陣雨，並有較大雨勢發生機率。清晨至上午，西半部沿海地區也有局部陣雨。劉沛滕提醒民眾，外出記得攜帶雨具備用。





圖片來源:中央氣象局

赴日旅遊民眾要注意，氣象局表示，第13號中度颱風「珊珊」(如上圖所示)，今天凌晨2時，中心位於台北東北東方2200公里海面上，目前以西北方向朝日本東南方海面移動，對台灣地區及附近海域雖無直接影響，但預估「珊珊」颱風將在今(8)日、明(9)日兩天影響日本關東天氣。

「珊珊」預料8日晚至9日早上會相當接近首都東京，帶來強風暴雨。日本氣象廳預測，關東地區每小時雨量將超過50毫米，局部地區更達80毫米；由於「珊珊」的移動速度較慢，估計風雨會持續較長時間。

另外，氣象局說，菲律賓東方海面及南海附近都有熱帶擾動。其中，菲律賓附近的熱帶性低氣壓最快可能在今(8)日發展為今年第14號颱風摩羯，預估未來將朝琉球方向移動，外圍雲系可能在11日影響台灣天氣；南海附近的低壓也有發展為熱帶性低氣壓的可能性，氣象局將持續觀察。

8日台灣各地天氣持續高溫炎熱。中央社