美中競爭 薛瑞福：必要時美國會對抗

（中央社記者鄭崇生華盛頓7日專電）美國國防部亞太助理部長薛瑞福今天說，中國國家主席習近平及中國共產黨「必須了解」，美國尋求與中國有「正面結果導向的軍事與安全關係」，但必要時，美國會起身對抗。

華府智庫美國企業研究所（AEI）中午舉行「美國的東南亞戰略」研討會，薛瑞福（Randall Schriver）闡述美國印太戰略中的「印太安全倡議」，將如何加強與東南亞國家合作時，也直言中國在東南亞藉由經濟槓桿展現影響力，給國際秩序及自由與開放的印太帶來的挑戰。

薛瑞福表示，美國尋求與中國有「正面結果為導向的軍事與安全關係」，更直接點名習近平和中國共產黨「必須了解」，美國會在與自身利益相符的領域尋求與中國合作，但美國也會在必要時起身對抗。

薛瑞福指出，美國在東南亞是尋求夥伴關係，不是要稱霸主宰，美軍在區域的定期出現，是區域穩定的重要資產，也是展現美國對區域盟邦的承諾是認真的。

美國總統川普上任後提出自由與開放的印太戰略，近來提出多個倡議，要加強與區域國家的經濟及安全合作。

不過，有報導指出，像是一向在外交政策採取「不結盟」的印度，決定不參加由美國、日本和澳洲發起支援亞太區域基礎設施建設的「印太倡議」，外界認為，這是印度不與中國的「一帶一路」正面衝突。

薛瑞福會中則說，美國聽到也瞭解區域國家關切，不想在美、中兩大陣營中選邊站，但他相信，中國在區域掠奪式的行為，非法的主權聲索，東南亞人民應深思，是要選擇夥伴關係，或是有國家稱霸主宰；是要保護獨立自主性，還是典當未來；是要保護主權的完整，還是看著有國家藉施壓制定國際規則，掌主控權。

至於南海，薛瑞福則指出，美國除在國際法允許範圍下，持續以行動捍衛航行及飛越自由，也會與理念相近的國家合作，他預告，未來還會有其他國家在南海挑戰中國，進入中國聲稱享有主權的12海里領海水域。

也有與會者問，中國藉由經濟槓桿，伸手到東南亞相關國家，甚至對各國內部政治產生影響力，區域國家應如何應對。對此，薛瑞福指出，美國注意到中國試圖以經濟換取區域影響力，像是中國在馬來西亞許多工程建設，就美國所知，相關情況比外界預期還糟。

他說，馬來西亞首相馬哈地預計將訪問中國，解決上述相關投資爭議，而美國則有提醒馬國，馬來西亞其實也有籌碼可運用，例如可公布過去相關馬中合作投資可能涉及貪腐情況，讓區域國家知道，中國是如何藉由經濟滲透，影響各國內部政治。（編輯：陳俊碩）1070808