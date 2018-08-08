〈時評〉佛系台獨　無法讓台灣正常化

行政院長賴清德指稱他的「務實台獨」，其實就是民進黨的「台灣前途決議文」，但這種「佛系台獨」的言論，只求穩當，更是回到民進黨的一貫主張，完全無助於讓台灣邁向一個正常化的國家。



民進黨「台灣前途決議文」的內容，強調「台灣是一個主權獨立的國家，她的名字叫中華民國，與中華人民共和國互不隸屬，台灣的前途只有2300萬人民可以決定」。



這項決議文是因為陳水扁要參選2000年的總統，但民進黨當時有「台獨黨綱」，無法爭取中間選民的支持，因此，1999年的全代會特別通過制定台灣前途決議文，處理了民進黨如何面對中華民國的國號，以及台灣與中華民國之間的關係，並且加入了公民自決的主張。



過去近20年的時間，台灣前途決議文一直是民進黨處理兩岸的最高原則與說法，更被視為民進黨的「定海神針」，就算遭到各種挑戰，仍無法撼動這項論述，主要原因是民進黨擔心挑動這條敏感神經後，可能影響到基本盤，也會讓選舉遭受空前挫敗。



但台灣前途決議的本質，其實只是「事實台獨」的一種，要讓台灣走向一個正常化的國家，必須要有「法理台獨」作為根本，也就是在一些法律和公文書層面，甚至是憲法層次，清清楚楚讓「台灣」成為這個國家的正式名稱。



「事實台獨」、「法理台獨」的議題一直爭論不休，但往往民進黨為了選舉，犧牲法理台獨的理想性，如今，台灣即便維持現狀的事實台獨，也不斷受到中國的欺壓，與此如此，倒不如試著爭取法理台獨，或許台灣還能走出一條不同的路。



賴清德曾說，「我是主張台灣獨立的政治工作者，但也是務實的台獨主義者。」但「務實台獨」不能和「事實台獨」劃上等號，而是在可能邁向台獨選項上，找到最務實的辦法來達成理想。



若只是將「務實台獨」和「台灣前途決議文」連結，只想要繼續維持現狀，但這種「佛系台獨」，終究會被這種不務實的做法給打敗。

（作者李平華，資深媒體人）