和逸飯店&慕軒飯店 七夕織旅浪漫特輯

迎接一年一度七夕佳節，即日起至9/30，HOTEL COZZI 和逸飯店．台南西門館特別規劃「仲夏織戀住房專案」和「甜心戀人住房專案」，邀您以限定優惠價來趟府城浪漫之旅，每房每晚NT$2,757+15.5%起，還特別贈送情人玫瑰花；擁有30樓制高美景視野的和逸飯店．高雄中山館於8/17~8/19推出「星空雙人饗宴」NT$1,799+10%，主廚特製海陸主餐搭配輕食沙拉吧，為情人們營造浪漫用餐時光！MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳及URBAN331酒吧於8/17情人節當天共同推出晚餐限定活動，GUSTOSO「海陸雙饗宴」雙人幸福價NT$2,999+10%，精選美國安格斯牛排、匈牙利國寶綿羊豬及北海道海膽、廣島生蠔等特級食材入餐；URBAN331則有紅白酒暢飲搭配義式百匯的「浪漫微醺之夜」甜蜜價每人NT$1,314+10%。

府城七夕之旅 和逸幫你打動另一半的心

和逸飯店．台南西門館特別響應台南文化局「2018七夕愛情嘉年華」盛事，8月份推出七夕住房專案和活動來傳達甜蜜祝福。即日起至8/31預訂「仲夏織戀住房專案」，可享浪漫優惠價連續入住兩晚或同一晚預訂兩間房間(須為同房型)，平均每房每晚NT$2,757+15.5%起，並額外贈送情人玫瑰鮮花；若想來個兼具美味與感性的情人小旅行，則推薦於8/31前入住「甜心戀人住房專案」，特別贈送Fine made手作情人乾燥花束，搭配藍晒圖文創園區內知名義式手工雪糕店Our Bar的散步美食3選2，每房NT$4,200+15.5%，還可跟著「2018七夕愛情嘉年華」活動，一起漫步藍晒圖文創園區欣賞星空裝置藝術、到正興街回味經典電影<海角七號>等，用一連串的貼心安排感動另一半。

9/30前和逸飯店．台南西門館特別加碼，凡現場購買專屬和逸情人鎖，寫上兩人的名字並鎖在奇趣操場指定區域，見證兩人的甜蜜時刻，就可獲得摸彩券乙張，有機會抽中飯店住宿券!

Cozzi THE Roof「七夕情人套餐」預約浪漫星空饗宴

位於和逸飯店．高雄中山館30樓、擁有絕佳高空夜景的Cozzi THE Roof餐廳，8/17至8/19特別推出「七夕星空雙人晚餐饗宴」NT$1,799+10%/雙人，肉質豐潤飽口的「嫩煎菲力牛排襯紅酒醬」、充滿迷迭香與獨特肉香的「爐烤法式羊肩佐薄荷醬」，以及清爽迷人的海洋風「香煎挪威鮭魚明蝦佐白酒奶油醬」等歐陸主餐(主餐3選2)，搭配主廚特製煙燻鮭魚捲和低溫烹雞肉蘆筍捲開胃拼盤，還能同時享用多款鮮蔬水果沙拉、冷盤料理、湯品、甜點、冰淇淋等半自助式餐點，還可享精選白酒優惠價2杯NT$199+10%，或以8折價加點整瓶白酒，讓兩人享受美味佳餚與夜空包圍下的甜蜜氛圍。Cozzi THE Roof餐廳訂位專線07-975 6677。

慕軒飯店GUSTOSO 給情人們的極致獻禮

位於慕軒飯店2樓的GUSTOSO義大利餐廳在8/17七夕情人節這天，特別獻上主廚精心打造的「海陸雙饗宴」雙人套餐NT$2,999+10%，前菜包括香濃北海道海膽襯青蘋果慕斯，再配上鹹香魚子醬，炙燒廣島生蠔搭配香氣濃郁的牛肝菌菇卡布奇諾，以及慢燉而成的義式南瓜燉飯佐北海道干貝；主菜則是選用美國安格斯牛肋眼，佐法國葛洪德鹽之花享用，更能品嚐牛排的鮮美原味，還有肉質細緻的匈牙利國寶綿羊豬排，口感清爽，搭配餐後甜點飲品及紅白酒可供選擇，特別的日子，和情人享受美食，幸福長長久久。

若另一半喜歡熱鬧氛圍，慕軒飯店1樓URBAN331威士忌酒吧在8/17當晚則有「浪漫微醺之夜」，精選紅白酒無限暢飲搭配義式百匯(buffet)，再加贈芬迪克雷爾生蠔或香料蟹腿塔，每人NT$1,314+10%，當晚更邀請Live band演出，快和另一半共度充滿美食美酒和美妙音樂的微醺之夜吧！

訂位專線：GUSTOSO義大利餐廳02-7726-9099 / URBAN331威士忌酒吧 02-7726-9090。