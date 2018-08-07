認定國民黨附隨組織　黨產會凍結救國團56.1億資產

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）不當黨產處理委員會今（7）日召開第47次委員會議，會中全體一致通過決議，認定社團法人中國青年救國團為中國國民黨的附隨組織，其累積迄今高達新臺幣56.1億元的全數資產將遭到凍結處分。

黨產會在委員會議後召開記者會，主任委員林峯正表示，兩年的調查結果，顯示救國團在戒嚴時期由國民黨中央成立，並由政府各單位提供經費預算及行政資源來支持組織運作，迄今已累積新臺幣56.1億元的資產，包括現金等流動資產9.7億元、基金及投資21.7億元、固定資產24.1億元，以及其他資產0.6億元。

綜合媒體報導，林峯正提及國民黨總裁蔣介石在黨中常會聽取救國團工作報告後的裁示，「救國團是國防部所屬單位之一，是黨內重要機構，工作策劃執行，均先呈報黨中央，接受黨的領導」，並分別就救國團人事、財務、業務等項目，說明救國團確是國民黨的附隨組織，各項組織運作皆受到黨的實質控制。

報導指出，在今日決議通過後，救國團所屬資產必須全部凍結並禁止處分，救國團相關業務，包括全臺15家青年活動中心，仍可持續運作，但若要動支經費，則須經過黨產會核准。

林峯正也指出，救國團龐大的營業項目涉及眾多消費者與員工的權益，黨產會將謹慎處理，擬邀請救國團明（8）日派人進行協商討論，希望以影響員工及消費者最小的方式，來進行清查不當黨產的任務。