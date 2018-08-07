「世界那麼大  我想去看看」 教育部今年首辦度假打工宣導會

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台灣目前已與15個國家簽訂度假打工協定，每年平均2至3萬名青年申請獲得他國度假打工簽證，為了提供青年朋友完整度假打工資訊，教育部青年發展署於8月2日下午在行政院人事行政總處公務人力發展學院舉辦首場「2018青年海外度假打工宣導會」活動，讓青年可以為海外體驗做更充足的準備，保障自身權益。

會上邀請曾赴澳洲、加拿大、日本及愛爾蘭度假打工的學長姊，與眾多青年朋友一同交流互動、分享豐富的海外經驗。

從日本度假打工回來的宋佳容即以豐富的照片呈現她在日本的生活點滴以及工作經驗，並提醒青年度假打工行前一定要做好準備、調整心態。

今年剛從加拿大回台的許琇茗除了提供許多在當地面試的注意事項外，更大方分享她從事不同類型的打工過程中所發生的趣事，最後以自身的經歷呼籲要前往度假打工的青年在出國前一定要辦理相關保險，在國外遇到意外時才能有所保障。

在澳洲從事農場工作的王亭，則提醒青年們澳洲當地的勞動權益和相關協助管道，也分享了交通安全、打工仲介等實際經驗，讓青年了解出門在外，更應該特別注意自身安全

為讓各地青年都有機會獲得度假打工相關資訊，青年署緊接將在8月9日、8月16日及9月20日，分別於臺中、高雄及花蓮各舉辦1場宣導會，歡迎有興趣的青年朋友至iYouth青年國際圓夢平臺踴躍報名。無法到現場的朋友也不用擔心，宣導會實況除了於青年署粉絲頁線上直播，也將同步在外交部、教育部青年發展署官網及iYouth青年國際圓夢平台提供。

本次宣導會特別邀請台灣中小企業銀行，以感謝該行長期配合教育部推動「青年海外生活體驗專案貸款」成效優良，自2005年開辦至2018年6月已有4,351人獲貸，前往海外旅行及度假打工，並於2018年起將申貸年齡上限提高至35歲，申貸額度上限亦由新台幣12萬元提高至15萬元，期望嘉惠更多青年學子，勇敢展開雙翼飛向國際。