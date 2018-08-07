富邦人壽、富邦產險再度蟬聯「2018保險信望愛獎」最大贏家!

富邦金控旗下子公司富邦人壽、富邦產險再創獲獎佳績!由現代保險教育事務基金會舉辦的「2018保險信望愛獎」今日舉行頒獎典禮，富邦人壽、富邦產險深耕有成，總計勇奪17項大獎及12項優選，連續兩年獲獎數最多，雙雙蟬聯獲獎的最大贏家！富邦人壽囊括10項大獎勇冠群雄，富邦產險則拿下7項大獎，並榮獲「農業保險貢獻獎」殊榮，在在顯示富邦人壽與富邦產險打造卓越服務的努力與決心，深獲保險業界及專家學者高度肯定！

富邦人壽穩中致勝 締造「十強」紀錄 透過四大面向打造國民品牌 提供客戶卓越服務

富邦人壽不斷精進專業知識以提供民眾卓越服務，同時發揮企業的社會影響力，使正向力量深化至台灣各個角落，持續追求非凡、至善。今日共抱回「保險信望愛獎」10項大獎，成績斐然備受認可。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽秉持穩健經營，以客戶為導向，藉由「業務據點大無疆」、「商品服務多族群」、「科技發展領頭羊」、「社會關懷深扎根」等四大面向環環相扣，並以企業永續發展為核心，維持穩定成長、掌握市場趨勢、成為國民品牌，提供客戶有溫度且能超越期待的服務，很榮幸今年同時榮獲國內外多項保險專業獎之肯定，未來富邦人壽會不斷尋求突破、放眼全球，朝亞洲壽險市場最佳品牌持續邁進。

富邦人壽於今年度保險信望愛獎勇奪10項大獎，成為最大贏家。與時俱進、掌握數位趨勢，重視人才養成與專業服務，持續推展「行動業務員3.0」、「視訊服務系統（含視訊生調、視訊理賠）」、「雲端投保」、「核保智能系統」等多項專案，積極將保險科技應用於客戶服務，今年五月「視訊生調」更通過經濟部智慧財產局新型專利權之核准審定，大幅提升作業效率與服務品質；在專業培訓上，以深學習、動學習、體驗學習為課程主軸，積極養成人才、強化專業，蟬聯「最佳保險專業獎」十連霸殊榮。為維持穩定業務人力、人員定著率成長，富邦人壽持續推動組織發展年輕化，並且均衡發展「五維通路」，連續五年獲得「最佳通路策略獎」佳績，同時也規劃了全方位整合傳播策略，傳遞「特別的人，從特別的地方開始」信念，鼓勵年輕新血投入、勇敢逐夢，拿下「最佳整合傳播獎」。

「取之於社會，用之於社會」富邦人壽高度關注高齡、失智議題，不只開發能降低失智的桌遊，更提倡青銀共遊，鼓勵青年學子投入關懷，加速跨世代正向互動，獲得「最佳社會責任獎」六連霸成績；不僅如此，富邦人壽亦結合大學社會責任（USR）大力發揮企業影響力，打造企業、校園、在地團隊三贏局面，榮獲「最佳保險教育貢獻獎」。此外，富邦人壽響應政策，領先業界推出首張經主管機關核准以APP計步的外溢保單「富邦人壽天行健定期健康保險」，強化民眾自主健康管理意識，藉由運動促進可享保費折減方式，達到事先預防的效益，拿下「最佳商品創意獎」。

富邦產險再度榮登產險獲獎最大贏家 具體行動支持農業發展榮獲「農業保險貢獻獎」

富邦產險連續36年穩居市場龍頭，獲海內外多項獎項及評比肯定，本屆保險信望愛獎再創佳績，以率先研發創新農業保險商品，促進台灣農業穩健發展，榮獲首屆「農業保險貢獻獎」殊榮，另於「最佳社會責任獎」、「最佳保險專業獎」、「最佳通路策略獎」、「最佳通訊處獎(企業保險營業一部)」、「最佳保險成就獎(企業保險商品副總經理顏順志)」與「最佳專業顧問獎(企業保險營業資深協理林國鈺)」獲得7項大獎，以及「最佳保險教育貢獻獎」、「最佳商品創意獎(水稻區域型收穫保險、溫度參數養殖水產保險)」、「最佳整合傳播獎」、「最佳通訊處獎(高雄分公司營業一部)」5項優選的優質表現，再度榮登獲獎數最多的產險公司。

富邦產險董事長陳燦煌表示，富邦產險創立57年來，不斷研發符合社會需求及因應新興風險的保險商品，追求客戶滿意，並持續培養國際專業人才。近年更聚焦於Insurtech保險金融科技串聯，運用大數據分析風險因子，提高損害防阻能力，在推出新商品服務的同時，也結合保險專業於社會公益。

聚焦社會公益與弱勢關懷，富邦產險亦持續秉持「企業取之社會，當回饋於社會」的理念，不僅與集團基金會合作，共同推廣助學專案及多項愛心捐款與贊助，所有同仁亦為愛心志工社社員，協助在地公益團體，參與社會服務。富邦產險更將專業延伸至社會關懷，與社福團體合作推廣微型保險，今年進一步與農業保險結合，提供一期水稻保險保戶微型保險的保障，強化台灣農業發展及農民照護的防護網，擴大政策保險的照顧範圍。

富邦產險長期關注社會需求，以具體行動支持政府扶持農業的決心，協助農民分散氣候與天災帶來的風險。繼2015年推出台灣首張農業保險-梨農作物保險後，2017年成功開發水稻區域型收穫保險及溫度參數養殖水產保險，分別以政府公告之收穫量及溫度公開資訊作為理賠要件，當達到門檻時即可啟動自動理賠，無需等待人員進行現地勘損，有效簡化理賠申請流程及縮短作業時間，可快速紓解農民經濟壓力。今年中再推出農業設施颱風洪水保險，是目前市場上開發農業保險品項最多的產險公司。

此外，為了提升社會及企業的損害防阻意識，富邦產險不定期舉辦企業損防座談會及汽車保險損防講座，深入各個鄉鎮推廣「事前預防重於事後賠償」的觀念，並將服務範圍擴大至災後復原，與國際災後復原公司合作，引進最新國際技術與資源，由各領域工程師為客戶量身體檢，提供企業客戶全方位損防服務。2017年富邦產險與工研院合作建置損害防阻建議服務系統，首創商用車隊損害防阻建議服務，透過駕駛行為感知技術與駕駛行為評分模型，車隊經理人可掌握每位駕駛員的駕駛行為並修正管理策略，降低車隊的損失發生頻率及幅度。

同時，富邦產險也是業界人才的搖籃，依據公司策略與同仁的職能發展，建構完整的訓練系統，並積極培養國際人才，佈局海外市場。富邦產險擁有包含核保理賠、專業損防等超過千張專業證照，並蟬聯全國財金保險系所應屆畢業生最嚮往的產險公司，深獲大專院校學子青睞。除了企業內部的人才培育，富邦產險也進入校園，透過產學合作如開設實務課程及舉辦研習營與實習計畫，協助學子快速接軌理論與實務，為保險業界培育更多專業人才。

除了整體的優秀表現外，富邦產險企業保險營業一部與高雄分公司營業一部也以健全的經營管理及卓越的業績表現獲頒本屆「最佳通訊處獎」，單位同仁在日常工作的同時，仍積極涉獵多元領域知識並考取證照，展現富邦人的熱情與專業。此外，本屆「最佳保險成就獎」頒發予富邦產險副總經理顏順志，表彰其投入產險業至今36年於企業保險及風險管理專業的貢獻；「最佳專業顧問獎」則頒給身兼產險公會火險委員會主委的林國鈺資深協理，肯定其提升火險市場素質及在企業保險領域的專業表現。

富邦產險以永續發展的理念穩健經營，不論在市佔率、獲利表現、品牌及服務等各方面，均得到多項肯定。富邦深信，企業的成功，來自於客戶與社會的支持認同，未來，富邦產險仍將不斷追求創新，成為值得客戶信賴與託付的亞洲最佳產險公司。