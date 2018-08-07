富邦證券主辦推薦洋基工程  8月8日興櫃掛牌

洋基工程股份有限公司（6691）訂於8月8日登錄興櫃，主辦券商為富邦證券。洋基公司創立於民國69年，為台灣專業高科技無塵室機電工程廠商，總公司位於台北林口，並分別在新竹、台中、台南、蘇州、東莞及惠州分別設立經營據點，方便就近服務客戶。目前，實收資本額為新台幣2.933億元，去年營收超過54億，稅後純益4.04億元，每股純益16.15元。

富邦證券表示，洋基工程目前主要業務為承攬高科技產業無塵室及機電空調之統包工程，主要客戶包括台積電、力晶、大立光、華通電腦、精材科技、燿華等知名公司之無塵室及機電空調工程。目前高科技廠房的規劃中，無塵室、空調與機電系統已經密不可分，洋基工程緊密結合機電、空調、消防、高低壓配電、弱電及監控系統等各領域之專業人才，設計合理耗能之空調及機電系統，協助客戶達到最佳之節能效果。

除了高科技廠房，節能環保的需求同樣反應在一般產業與商辦大樓中，洋基工程也參與群光總部大樓、華碩關渡新總部及南京台積電總部的機電及空調工程，並與客戶合作取得鑽石級智慧建築標章。

洋基工程以累積將近40年的工程經驗，在董事長賴有忠先生的帶領下以誠信、專業、清廉、創新的企業文化，提供給客戶一流品質、交期準確的工程服務。近年來，洋基工程並陸續通過ISO 9001，ISO 14001，OHSAS 18001等多項國際認証，獲得眾多客戶的肯定與讚美。展望未來，在興櫃掛牌交易後，將持續秉持一實的企業文化，持續台灣的經濟與社會責任貢獻一份心力，並成為客戶最值得信賴的協力廠商。