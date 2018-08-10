為什麼聚一起？2018台北藝術節熱鬧舉辦124場展演

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）藝術沒有限制！2018台北藝術節囊括17個國家，串連各領域的團隊，規劃共124場節目活動，類型包含舞蹈、音樂、戲劇、雜耍等表演，另外設有專題講座、工作坊，以及免費的戶外公演，讓你重新思考今(2018)年主題「ASSEMBLY為了__ __在一起」的空白處答案。

今年參演的藝術團隊來自日本、南韓、越南、菲律賓、馬來西亞、印尼、澳大利亞、美國、丹麥、英國、法國、荷蘭、波蘭等橫跨四大洲、共計17國的跨領域藝術家，以及台灣新銳創作者。

新加坡策展人鄧富權規劃3大主題「藝術前進中山堂」、「國際聯合共製」及「共想吧Think Bar」，並由多元的團體帶來精彩且超乎想像的表演，不只國籍的不同，其中包含視障、變裝皇后、雜耍特技等類型豐富，為的就是能刺激觀者思考，並挑戰既有的規則及感知。

我們一共整理5場活動如下，現在就一起來看看吧！



此遊戲探討當人握有決定資源分配的權利時將產生何種情形？加入此遊戲的規則為付出至少台幣500元，便能在這場遊戲中成為擁有金錢決定權的「玩家」。玩家必須在時間內共同決定如何使用這筆錢，只要不違法、不自行拆分，想怎麼花都可以。



《地平面以下》舞者胡鑑（照片來源：台北藝術節）

台灣黃翊工作室與日本科技藝術家黑川良一、荷蘭室內合唱團透過細膩的肢體、影像、機械裝置和歌聲，融合成一部具人文力度與溫度的科技表演作品。結合影音及舞蹈的《地平面以下》原版於2016獲美國表演藝術年會ISPA評選為「年度最受矚目十大新作」，2018年將於台北藝術節結合合唱團表演進行不一樣的詮釋。

《地平面以下》原版精選世界各國人聲樂曲，襯托巨大影子投射在空蕩舞台，孤獨的舞者與影像佈局，詮釋脆弱無助。

《地平面以下》合唱團現場演唱版則為亞洲首演，以現場人聲描繪敘事聲線，由歌者與舞者聚散離合映照影像，重新定義地平面的界線。



（照片來源：台北藝術節）

節目由來自台灣的6組創作團隊規劃及演出，他們自台北藝穗節便展露頭角，包含Miss Misery、台北劇場實驗室、她的實驗室空間集、陳家聲工作室等。搭配今年策展主題「Assembly」共同創作音樂、歌舞劇、裝置藝術到戲劇表演等，並將於中山堂演出。

演出藉由不同場景的對比探討主流與非主流的文化，其涉及成人議題，因此建議年滿18歲以上的民眾觀賞，將於31日舉行演後座談。



（照片來源：台北藝術節）

由前太陽馬戲團員陳星合所成立的星合有限公司設計此100分鐘，無中場休息的活動，邀各方好手上台，不限道具舉行一對一的雜耍表演淘汰賽，道具包含球、帽子、扯鈴、劍玉等皆可使用。

星合有限公司創辦人為前太陽馬戲團表演者陳星合，致力於馬戲藝術及文化在台灣的推廣，並將台灣馬戲推向世界藝術領域。

創辦人推廣演講足跡遍佈台灣院校，並至2013年TEDxTaipei年會演講，亦曾受邀至加拿大、中國、以色列、印度與智利等國家，分享馬戲推廣經驗及技術交流，累積多場演講及工作坊經驗，影響無數群眾。



（照片來源：台北藝術節）

2018台北藝術節唯一一場的免費戶外公演「放跑馬拉松」，由澳籍藝術家崔斯坦．米虔（Tristan Meecham）與貝珂．李德（Bec Reid）共同領軍的「女王特使行動藝術團」演出。

將於18日化身為古希臘時代傳遞捷報使者的米虔，於下午4點開始在舞台上的跑步機一口氣跑完42.2公里，且開演後每整點將有專屬台北的舞蹈演出，總計長度約5小時不間斷。