桃市貼心打造移工服務中心   讓移工像回家一樣放鬆

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為讓桃園市內移工在休假時有放鬆的去處，桃園市政府勞動局特別在新成立的桃園市新住民文化會館1樓，打造具有東南亞氣氛的移工服務中心，將成為移工資訊交流平台，整合生活資訊及勞動法律諮詢服務，並辦理各式課程，以紓解移工朋友工作壓力。

根據統計，台灣約有69萬名外籍移工，其中桃園市人數最多，超過11萬名移工，做為全國移工人數最多的城市，鄭文燦市長上任以來積極擴充文化交流及育樂活動經費，致力於建立友善移工的環境，以消弭隔閡創造共榮。

移工服務中心設立於桃園市新住民文化會館1樓，於7月26日開館，在保留原建物風貌的前提下使用簡約白牆搭配溫暖木作門窗，營造悠閒愜意的氛圍。木質溫暖基調，營造如家氛圍

以各國文字呈現的桃園市移工服務中心及地圖希望帶給移工朋友熟悉的感覺，除以各國特色小物進行布置外，更設置靠窗長桌及咖啡桌椅，試圖打造出舒適溫馨的空間，讓到訪之移工能感受如家一般的溫暖，在這裡可以得到如家人般的支持與放鬆。

歷經數月的規劃與籌備，桃園市移工服務中心作為整合式交流平台串接各式服務，派駐越南、印尼、泰國及菲律賓四國諮詢服務人員提供生活照顧資訊及勞動法令雙語諮詢服務，並轉介相關資源網絡，並辦理各式壓力紓解、情緒管理、心靈成長及手工藝等課程，以紓解工作壓力及健全身心、穩定勞資關係。