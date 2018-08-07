107學年度大學指定科目考試分發 今(7)日放榜

107學年度大學考試入學分發今(7)日放榜， 各校錄取名單已公告於大學考試入學分發委員會網站( 以下簡稱分發會)（網址：http://www.uac. edu.tw），考生可經由網站查詢， 錄取通知由各錄取學校直接寄發。

新北市政府教育局表示， 本市公私立高中職參加大學考試分發入學學生計有5,633人， 經統計有1,027位錄取國立大學，其中有35位錄取臺灣大學， 比去年增加6位。

板橋高中107學年度大學指定科目考試分發榜單優異， 共有23位錄取臺灣大學，比去年增加11位，成績斐然。 整體錄取頂尖大學比例與去年相當，約占全體考生近三成。此外， 考取國立大學以及市立大學的比例已經超過六成， 錄取醫學相關科系學生共36名，較去年17名成長許多。另外， 臺大、清大、交大、成大錄取人數共60名， 亦比去年41名表現亮眼。值得注意的是， 此次錄取臺灣大學的學生中，幾乎全部畢業於新北市的國中， 顯示近年來新北市在地就學政策已有顯著成效。

板橋高中馬琮翔同學，家住土城的他，三年前選擇就讀板橋高中， 今年錄取臺灣大學生物產業機電工程學系。他是熱舞社幹部， 對跳舞非常熱衷，曾參加105年舞動青春拒絕菸毒舞蹈比賽， 獲得第三名的佳績，也曾獲邀參加臺中MTV演唱會表演， 課外活動經驗豐富。升上高三以後，屏除一切雜念， 戒除手機與電動遊戲，專心致志的準備課業。 在導師吳珮瑜老師的指導之下， 訂定讀書計畫重新從高一開始徹底複習，在數理科目方面， 會先把所有的公式都融會貫通， 再藉由做題目來複習自己遺漏的觀念， 於指考中數學與化學皆獲得超越頂標的佳績。 未來進入臺灣大學之後，他打算於大二時參加臺大的交換學生計畫， 未來能擔任生物科技工程師。他鼓勵學弟妹高中時除了課業之外， 亦可好好培養自己的興趣留下青春的回憶， 而到了該念書的時候就要定下心來， 相信板橋高中能夠給每一位學弟妹最好的師資以及資源。

此外，中和高中校內一類組榜首吳培誠同學， 今年錄取臺灣大學社會學系。他自小熱愛涉獵各類書籍， 中西方文學作品、日本推理小說、甚至是藝術及科學類書籍， 因此培養出良好的閱讀理解能力，並提升閱讀速度。發揮在指考時， 能迅速閱讀題幹及判讀答案，取得高分。 尤其今年國文考科改為全選擇題， 大量的閱讀題組使許多學生不知所措， 但擁有良好的閱讀能力的他如魚得水， 表現自然比一般學生更勝一籌。培誠也表示文組考科不只需要背誦， 更需要的是邏輯與理解，透過大量閱讀能將平時累積的養分與能力， 化為考場上的定心丸，所以這次指考才能發揮自己的最大值， 也期望將來能發揮所學對社會有具體的貢獻。丹鳳高中校內一類組榜 首初念儒同學，考取清華大學藝術系，令師生振奮。 他就學期間對語文與藝術有天賦，選擇語文實驗班就讀。 今年二月因學測失常，成績只拿51級分， 意志消沉的他受到前一屆語文實驗班學長張瑋聖進班分享與激勵， 他重新檢討讀書方法，做出各科複習計畫表，細分時間， 做好學習衝刺與複習，一天一天檢核，並心無旁鶩地狂做數學題， 終於抓到要領，一躍成為指考第一類組的大黑馬， 順利考取清華大學藝術系。北大高中蔡翔文同學表示， 當初在國中會考結束後，原本打算就讀板橋高中， 但是後來考量通車及作息時間，認為就讀住家附近的北大高中， 在報到入學時，知道北大高中有設立數理及語文實驗班， 在個人興趣的驅使下，報考學校數理實驗班， 在實驗班的課程規劃中，參加許多數理競賽及科學研究， 在高中階段確定未來的學習方向。因此，雖然學測失利， 但在學校眾多師長的陪伴下，在指考中取得好成績， 最後錄取成功大學數學系，他特別強調：「沒有最好學校， 只有最適合自己的學校！希望三鶯樹地區的學弟妹可以就近入學， 選擇北大高中！」私立格致高中陳重亦同學學測成績65級分， 然果斷放下力拚指考。今天放榜錄取臺灣大學生命科學系， 也算是給自己這段時間的努力一個交代， 回想高三一整年從學測第一次模擬考59級分開始， 知道這樣的成績與自己的目標還有一大段距離， 一路上不斷彌補自己的不足，持續在進步著。 他希望這一生能從事服務利他的職業，雖然家裡的經濟狀況較吃緊， 但他卻不以此為限，反而成為其持續向前的動力， 努力考取好的校系， 未來才有良好的經濟能力以減輕父母親一直以來的負擔。

教育局提醒，錄取名單公告後，倘對分發結果有疑義， 可先至大學考試入學分發委員會(以下簡稱分發會)網站進行「 分發結果說明」查詢各志願校系未錄取原因。如仍有疑義， 請於107年8月13日前，依簡章規定檢附相關資料， 以掛號郵件逕寄分發會申請複查分發結果。 錄取生應攜帶相關證件前往錄取學校辦理相關手續， 上述事項日期與地點，由各校自行規定並通知。 新北市政府教育局祝本市學生順利邁入下一個大學新鮮人的學習階段 。