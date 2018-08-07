資金淨流入、風險有限 可布局美投等債ETF

據知名美國基金研究機構EPFR統計，6月份以來國際資金持續流 入投資等級公司債基金，5月下旬原為淨流出，至6月後已經顯著轉 為淨流入，6月與7月(截至25日)的淨流入分別達20億美元及 70億美元之上。富邦投信量化及指數投資部資深經理粘瑞益表示， 基於信用風險及利率風險有限、且目前殖利率來到3%左右的相對高 點，此時布局美國投資等級債仍是適合的時機，現在已有相關ETF 可選擇，如富邦全球投等債(證券代號：00740B)及富邦A級 公司債(證券代號：00746B)，提供投資人更便利的選擇。

美國第二季重要財報接近尾聲，標普500指數目前已公布近9成的 財報，財報優於預期比重逾8成，高於過去4個季度平均的75%， 而根據知名調研公司FactSet調查統計顯示，截至上週五(3 日)止，估計整體第二季財報營收年成長有望達9.8%， 獲利更有機會達到24%，相較於前次6月底預估的8.7%與20 %顯著調升，顯示企業獲利亮眼且優於預期表現， 突顯企業體質穩健，對於公司債券的表現亦有較佳的支持。

粘瑞益進一步指出，隨著全球景氣的溫和增溫以及美國經濟的熱絡， 加上美國稅改有助海外資金回流，企業在穩健正面的營運與展望下， 較佳的獲利及充足的現金流， 公司倒閉及發債的違約率處於長期低點， 顯示公司債的信用風險仍處於低位。

此外，雖然FED年內預計還有2次升息， 且近月市場風險偏好度增加，令美債10年期殖利率快速自2.8% 上升至逾3%，但由於市場對升息已有預期且已大致反映，加上8月 後進入財報空窗期，市場風險偏好或有修正空間， 且市場預估年底美債殖利率可能區間為3~3.25%， 顯示美債殖利率顯著上升的空間不大，利率風險相對有限。

粘瑞益說，投資人對於投資等級債券基金並不陌生， 然而目前市場上已出現相關ETF商品，是投資人另一個投資管道， 可享受ETF商品的成本低、投資簡便等優勢，以富邦全球投等債( 證券代號：00740B)來說，主要是追蹤彭博巴克萊10年期以 上BBB美元息收公司債(中國除外)指數、逾8成以上布局於美國 高評級公司債，或者亦可選擇本月1日甫成立的富邦彭博巴克萊9- 35年A級美元息收公司債券ETF(證券簡稱：富邦A級公司債、 證券代號：00746B)，除了可追求相對穩定的收益外， 亦兼顧資產安全性，可說是投資人在資產配置中較佳的防禦型標的。

EPFR國際資金淨流入投資等級債基金金額

週別 流入金額(百萬美元) 5/17~5/23 -1,200 5/24~5/30 -1,200 5/31~6/6 -2,200 6/7~6/13 900 6/14~6/20 -2,600 6/21~6/27 2,900 6/28~7/4 400 7/5~7/11 2,300 7/12~7/18 2,700 7/19~7/25 2,300

資料來源：EPFR、美銀美林證券；資料日期：2018.05. 17~2018.07.25