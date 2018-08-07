專家教你如何曬出古銅色肌 而不曬傷長水泡

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）古銅色美肌當道，到夏天許多美眉希望自己的膚色更健康，會刻意將皮膚曬黑，到底助曬劑或仿曬劑該怎選購呢？食藥署提醒，不論用什麼方法來讓肌膚呈現亮眼的膚色，都應慎選產品，且仍需注意防曬，以免不當選用或錯用，反而留下不可抹滅的傷害。

有些消費者認為，一身淺古銅色肌膚看起來比「白肉肌」更健康、更迷人，因而選用助曬劑或仿曬劑來加強肌膚顏色，目前市售常見的助曬劑及仿曬劑，讓肌膚變黑的機制不太相同。

「助曬劑」主要是添加防曬劑成分預防紫外線UVB（避免肌膚曬傷），同時增加肌膚對紫外線UVA的穿透力，促使黑色素細胞活化，產生黑色素，讓肌膚變黑，這類產品目前多屬於含藥化粧品管理，上市前須經過查驗登記，經核准並發給許可證後，始得輸入、製造及販售。

而「仿曬劑」常見添加成分為二羥基丙酮，該成分與汗水中的胺基酸與蛋白質胺基、角質及肌膚反應，生成具有顏色的類黑素，在產品使用2-6小時後，可使肌膚變成類似曬後之棕褐色，兩者機制大不同。

有許多消費者誤以為，使用了仿曬劑或助曬劑就不需要防曬，導致肌膚過度曝曬，在還沒曬成古銅色膚色之前，就已曬傷、紅腫甚至起水泡。實際上，助曬劑或仿曬劑均不具有完整的防曬功能，因此，想要曬出一身古銅美肌的同時，也要做好防曬工作。

食藥署提醒您，在選購助曬劑或仿曬劑之前，除了要看清楚產品是否有完整標示化粧品應標示項目外，還要仔細閱讀產品使用說明，依照產品標示的使用說明正確使用。

另外，使用助曬劑的防曬小撇步，要避免在正午的艷陽及長時間戶外活動曝曬，以避免留下加速肌膚老化的風險；而使用仿曬劑時，塗抹前宜先去除老廢角質，以避免仿曬劑作用導致膚色不均，塗抹時建議配戴手套以避免手掌變黑，另外要避免過度流汗，以免造成仿曬劑在肌膚上形成條紋痕跡，同時也要注意，不要在濕熱或充滿蒸氣的浴室使用。