阿爾巴尼亞之松露保育　政府擬年底實施新規範

（台灣英文新聞 / 林靜怡 外電報導）歐洲人將松露、魚子醬與鵝肝列為「世界三大珍饈」，由於這顆菌根真菌所擁有的特殊香氣，自古就有不少人為之著迷，為了改善家中經濟，貧窮的東歐國家的居民願為它鋌而走險。

《法新社》報導，阿爾巴尼亞是歐洲最窮的國家，平均薪資約新台幣1.4萬元，和松露在市場上的售價相比，一公斤的黑松露約新台幣1,767元，夏天生產的白松露則可介於新台幣3,500-5,000元。因此吸引不少當地居民以暴力搶奪、或是破壞森林環境方式來得到它。

28歲的Evgjeni Pano與其丈夫，每天早上都會牽著狗到附近的樹下尋找松露，並將採收回來的高貴食材賣給地拉那(Tirana)的幾家不錯的餐廳，當然還有透過國外仲介機構銷售到義大利、希臘或法國。​然而她回憶，曾經遇到一群男人擋住去路，聲稱她途經之路是私人土地，威脅她不要再到這塊土地上尋找松露。

另一位68歲的男子，Besim Lami也曾經從事尋找松露的工作，但在2017年年底因他的二隻狗在達埃蒂山(Mount Dajti)遭人毒死，於是決定不做了。

阿爾巴尼亞並沒有相關法律規定用於保護松露的生長區，更別說是規範外國人到該國挖掘這高貴的食材。Evgjeni Pano指出，只要樹遭到十字鎬或鏟子損傷，它就不能再生長松露了。如今在Peshtan區的森林裡，松露也愈來愈稀少了。阿爾巴尼亞環境部的官員Ylli Hoxha表示，在法律的框架下，已經有較明確的規範在制訂中，預計今年可上路實施以保護森林，同時也會建立由地方政府核發許可證明的制度。