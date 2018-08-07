知名電動汽車測試出爐  半自動駕駛安全堪慮

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國公路安全保險協會7日發表測試報告，對當今幾大電動車款提出警語，自動駕駛系統恐有缺陷，無法百分百避免撞擊。

《美聯社》報導，堪稱美國安全測試權威的美國公路安全保險協會（Insurance Institute for Highway Safety, IIHS），在軌道與公路上分別測試了電動汽車龍頭特斯拉（Tesla）、賓士（Mercedes）、BMW，與富豪（Volvo）等車廠的半自動駕駛系統。

針對Telsa的Model S與Model 3兩款型號，採半自動駕駛模式時，若將主動車距控制巡航系統（adaptive cruise control）關閉，自動剎車開啟，時速50公里行進，會發現兩者雖然都自主剎車、降低衝擊，卻還是撞上了測試用的靜止氣球。

就軌道測試而言，這兩款是所有車款中唯二未能及時停車的型號。若將這兩款型號的主動車距控制巡航系統開啟，則會提前自主剎車，避免撞上氣球。

公路測試時，除了Telsa的Model 3，所有車款皆未能在前方車輛停下時及時作出反應。

IIHS指出，Tesla、BMW的5系列、Volvo S-90，以及Mercedes E-Class都是業界翹楚，之前測試也表現優異。然而，除了未能完全避免衝擊，這些測試車款的車道導正輔助系統（lane-centering）也都失靈了，特別是在彎曲道路或山路上行駛時。

IIHS因此警告，半自動駕駛模式與自駕車還是有差異，駕駛上路時仍須提高警覺。該協會將為駕駛輔助系統列出評比，提供自駕車規範參考。