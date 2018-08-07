伊科病毒11型再奪一命 中部10天大男嬰死亡

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（7）日公布，國內新增2例腸病毒重症病例，其中1例10天大新生男嬰因伊科病毒11型感染併發重症死亡，再次提醒準媽咪生產前如有發燒等不適症狀，應主動告知醫師，新生兒出生後也應特別留意健康情形。

疾管署公布國內新增2例腸病毒重症病例，重症病例為北部2歲男童，死亡個案為中部新生男嬰。北部2歲男童7月下旬因發燒、喉嚨痛症狀等症狀就醫，之後出現嚴重嘔吐且肌抽躍症狀再次就醫住院，檢驗結果為腸病毒71型感染併發重症，經治療後症狀改善並已出院。

中部新生男嬰於7月中旬出生，出生時無異常，因早產收住於新生兒科加護病房，出生後6天出現肝炎、凝血功能異常、血小板低下等病況，出生第10天因多重器官衰竭過世，經審查確認為伊科病毒11型感染併發重症。

今（2018）年累計23例腸病毒併發重症病例，其中10例為新生兒（含7例死亡）；死亡個案感染病毒型別以伊科病毒11型居多，幾乎都是週產期感染。

疾管署再次提醒，腸病毒的傳染力極強，正確勤洗手是最有效的預防方法。成人感染腸病毒通常症狀較不明顯，容易因疏於防護而傳染給嬰幼兒，請民眾工作返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。

「5歲以下嬰幼兒為重症高危險群」，一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐等重症前兆病徵，請儘速送往醫院接受治療。

其中新生兒可能藉由產前、生產過程或出生後的人際接觸等途徑感染腸病毒，初期會有發燒、活動力下降、喝奶量變少等情形，提醒民眾應留意新生兒的健康情形，特別是出生7天以內的新生兒，一旦有上述初期症狀，亦請務必儘速送醫治療。