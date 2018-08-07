雙十年華！2018台北藝術節國際策展人：台灣人的活躍性令人感動

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2018台北藝術節20歲囉！國際策展人新加坡籍鄧富權以「ASSEMBLY為了__ __在一起」為題來反應台灣社會現況，主視覺由新生代設計師張溥輝操刀，其明亮簡潔的設計與主題呼應，熱情廣邀跨國、各領域及台灣當地的藝術團隊，明（8）日起至10月21日舉行124場展演。

2018台北藝術節「ASSEMBLY為了__ __在一起」很精彩！幕後功臣為來自新加坡的策展人鄧富權，設計主題「藝術前進中山堂」、「國際聯合共製」及「共想吧Think Bar」，邀請來自橫跨四大洲、共17國的跨領域藝術家，當然也包含台灣的年輕創作者，總計124場演出。

台北市文化局局長鍾永豐表示，台北藝術節邁入雙十年華，人在雙十年華是身心最健全的時候，所以20應該是要勇於進行各種藝術上的嘗試與冒險，同時，20也是開始廣大結交朋友的年齡，期待滿20年的台北藝術節可以四方交友、擴展八方。



策展人鄧富權（照片來源：台北藝術節）

本屆台北藝術節策展人鄧富權來自新加坡，以共製、跨域、跨文化為核心理念，提出「ASSEMBLY為了__ __在一起」。鄧富權為了工作而搬至台北居住，已經在此地生活超過1年的他覺得每天都非常忙碌的在趕場。

鄧富權表示，台北每天都有各式活動，不只是藝文圈，社會運動也自發興起，各文化領域的年輕世代，為未來的生活與生存尋求不一樣的願景，令人印象深刻，也被感動，所以用「Assembly」回應當下的社會脈動，邀請年輕藝術家和大眾，透過藝術和社會對話共同思考未來。



2018台北藝術節海報由張溥輝設計（照片來源：台北藝術節）

難以忽視的主視覺設計，由剛入圍2018年金曲獎最佳專輯裝幀設計的張溥輝操刀，身為新生代設計師對好的設計有一定的堅持，作品不隨波逐流且重質不重量，於明志科大視傳系的畢業製作作品「未」，曾獲金點新秀設計獎，當時的評審為王志弘、聶永真、何清輝等知名設計師。

張溥輝負責今年的TAF Logo識別系統以及主視覺設計，使用亮麗色彩及簡潔線條，象徵藝術的自由和純真。而主視覺設計將日常生活中熟悉的物件翻轉，大變小，長變短，呼應每個人對生活的獨特詮釋，並藉著視覺設計匯聚眾人的目光。此設計也與悠遊卡公司合作，推出20周年紀念限量版。

今年起由台北表演藝術中心負責統疇規劃台北藝術節，台北表演藝術中心總監王孟超表示，北藝中心將更積極協助台灣年輕藝術家實踐創意，並在藝術節多年累積的基礎上，拓展國際網絡，將台灣表演藝術介紹給世界，賦予台北藝術節新的未來想像。



澳洲團隊創作「放跑馬拉松」為戶外免費展演（照片來源：台北藝術節）

表演種類繁多的台北藝術節，將由雜耍、視障、酷兒 （Queer）、科技藝術等團隊，帶來各式包含戲劇、舞蹈、音樂、戶外馬拉松派對等展演，並輪番於中山堂、城市舞台、水源劇場等處開演，16場活動為售票節目以及1場免費戶外節目「放跑馬拉松」。

另外，特別規劃「共想吧Think Bar」專題論壇及講座等深度交流活動，2018台北藝術節將於父親節當天正式展開至10月21日結束，更多詳情請上官網或臉書查詢。