新住民家庭環境教育體驗   學習永續經營重要性

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為建立新住民家庭及偏遠學生永續經營觀念，嘉義縣環保局8月5日與大智慧環境教育園區、鹿草垃圾焚化廠共同辦理「樂活學環教環境會更好」多元環境教育活動，邀請偏遠學生與新住民家庭透過學習與體驗方式，認識生活環境議題，並學習環境永續的重要性。

這場多元活動透過跨域合作模式，與嘉義縣鄉村永續發展協會合作，帶領偏遠地區學生與新住民家庭到大智慧環境教育園區、鹿草垃圾焚化廠進行一日環境教育學習，藉由參觀與活動體驗喚起大家一起關懷與日常生活有關的環境議題，從中建立環境永續觀念，開始關心環境，並從家庭食材的選擇、垃圾減量及妥善分類做起，成為維護環境的使者。

環保局代理局長劉明全表示，這兩年嘉義縣全力推動在地深度學習的環境教育活動，上半年與家扶中心合作，邀請弱勢家庭參與，反應非常熱烈，下半年與今年剛獲得全國國家環境教育獎團體組特優殊榮的嘉義縣鄉村永續發展協會合作，邀請偏鄉學生與新住民家庭學習環境教育，加寬、加廣接窗環境教育的對象，未來環保局也會持續串聯嘉義縣在地產業、NPO團體、環境特色及環教場域夥伴，與不同社群合作，讓全「嘉」環教意識紮根，推動永續「嘉」園。

嘉義縣政府邀請新住民拓展環境教育（圖片來源：嘉義縣政府）