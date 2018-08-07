記取歷史 日本學生以VR重現廣島原爆

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）1945年8月6日，廣島的一個夏日早晨，蟬鳴鳥叫不絕於耳，活力的一天就要開始。霎時間，一架飛機出現在天空中，接著閃過一道光，整座城就此陷落在熊熊烈焰之中。

美軍以原子彈轟炸廣島，迄今已73年。為了記取歷史教訓，日本一群高中生採用虛擬實境（VR）技術，花了兩年時間還原廣島原爆前後的5分鐘過程，結合聲效與場景，讓人親身經歷一座城市是如何從和風煦煦變成一片焦土，誠實面對戰爭傷痛的同時，也警醒世人，不可再讓悲劇重演。

戴上VR裝置，使用者可沿著本康河（Motoyasu River）漫步，一覽曾經矗立的商家及建築物。接著走進郵局、踏入島醫院（Shima Hospital）內院，該處遺跡如今已成了原爆圓頂館（Atomic Bomb Dome）。

廣島本康河虛擬畫面（美聯社）

這群福山技職的學生，是在廣島核爆後逾一世紀才出生。原本興趣缺缺的他們，投入了這項計畫後，看著一張張毀損建築照片，才真切地感受到戰爭的可怕。「無需語言，光影像就說明了一切」，其中一名學生說道。

為了還原五分鐘的故事，他們研究舊照片與明信片，並採訪倖存者，聽他們訴說這頁歷史。接著以繪圖軟體增添細節，像是燈光、建築物表面的自然風化效果。

讓學生們甚感欣慰的是，如今垂垂老矣的倖存者，給予了這項VR體驗高度評價，讓他們得以重拾原爆前的記憶。

創作者期盼，影像可以懷舊，但舊事切莫重演。

投下原子彈後，廣島被大火吞噬的虛擬畫面（美聯社）

原爆圓頂館（圖／wikimedia commons)