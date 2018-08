熱浪肆虐歐洲　愛爾蘭二戰遺址意外重現天日

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)熱浪已肆虐歐洲各國多日使得人們高溫難耐、大自然也開始出現乾旱與森林大火,西歐國家愛爾蘭也是熱浪的受害者之一,然而一場天然災害卻意外把埋藏多年的歷史遺跡,重見天日。

「愛爾蘭共和國」的英語名稱為「Ireland」,其愛爾蘭語為「Éire」。日前,就在首都都柏林(Dublin)逾10公里處,靠近布瑞之首(Bray Head)的側翼,一場森林大火意外的將隱藏超過一甲子的秘密,亦就是第二次世界大戰用石頭堆疊而成的斗大「Éire」字重現在世人眼前。

網路新聞部落格《Marshable》報導,出現在布瑞之首的「Éire」字眼,是愛爾蘭全國80多處中的其中一處。這個用許多大石頭堆成的國名是在二戰時製作的,主要提醒當時飛越此地的德軍與盟軍,勿轟炸此國,因為「Éire」是中立國。

法媒《觀點報》(Le Point)報導,這種做法在1939-1945年是常見的,尤其是要讓空軍在飛越領空時能夠在遠方就可辨示,因此「Éire」都“寫”很大。雖然在揭露此遺址的空軍支援隊(Garda Air Support Unit)透過社群媒體表示,這樣的字時常出現在愛爾蘭沿岸,但此處卻是新發現。

這一歷史性的見證並非首例,隨著熱浪肆虐歐洲各地引發高溫與乾旱,原本被大自然掩蓋的遺跡,卻悄悄的在英國與愛爾蘭重見天日,就在不久前英媒《BBC》也曾報導,在都柏林北方有一處約5000年的巨石陣(stonehenge)。

Fires on Bray Head expose amazing World War 2 landmarks. The fires exposed the old Eire 8 sign,which is in reasonable condition. Photos courtesy of the Garda Air Support Unit, which is a mixed unit operated by Air Corps Pilots and Garda specialists. @gardainfo @opwireland pic.twitter.com/4vvg3HIjQv