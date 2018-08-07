熱浪肆虐歐洲　愛爾蘭二戰遺址意外重現天日

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）熱浪已肆虐歐洲各國多日使得人們高溫難耐、大自然也開始出現乾旱與森林大火，西歐國家愛爾蘭也是熱浪的受害者之一，然而一場天然災害卻意外把埋藏多年的歷史遺跡，重見天日。

「愛爾蘭共和國」的英語名稱為「Ireland」，其愛爾蘭語為「Éire」。日前，就在首都都柏林(Dublin)逾10公里處，靠近布瑞之首(Bray Head）的側翼，一場森林大火意外的將隱藏超過一甲子的秘密，亦就是第二次世界大戰用石頭堆疊而成的斗大「Éire」字重現在世人眼前。

網路新聞部落格《Marshable》報導，出現在布瑞之首的「Éire」字眼，是愛爾蘭全國80多處中的其中一處。這個用許多大石頭堆成的國名是在二戰時製作的，主要提醒當時飛越此地的德軍與盟軍，勿轟炸此國，因為「Éire」是中立國。

法媒《觀點報》（Le Point）報導，這種做法在1939-1945年是常見的，尤其是要讓空軍在飛越領空時能夠在遠方就可辨示，因此「Éire」都“寫”很大。雖然在揭露此遺址的空軍支援隊(Garda Air Support Unit)透過社群媒體表示，這樣的字時常出現在愛爾蘭沿岸，但此處卻是新發現。

這一歷史性的見證並非首例，隨著熱浪肆虐歐洲各地引發高溫與乾旱，原本被大自然掩蓋的遺跡，卻悄悄的在英國與愛爾蘭重見天日，就在不久前英媒《BBC》也曾報導，在都柏林北方有一處約5000年的巨石陣(stonehenge)。