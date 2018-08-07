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沙烏地阿拉伯驅逐加拿大大使　原因：批評沙烏地人權情況

媒體報導，沙烏地阿拉伯將加拿大大使驅逐出境，甚至宣佈凍結兩國閒的投資計劃，相當強硬。

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/08/07 10:35
沙烏地阿拉伯人權鬥士妻子手持其丈夫頭像（美聯社）

沙烏地阿拉伯人權鬥士妻子手持其丈夫頭像（美聯社）

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)媒體報導，沙烏地阿拉伯將加拿大大使驅逐出境，甚至宣佈凍結兩國閒的投資計劃，相當強硬，而原因是加拿大外交部，發出一篇批評沙烏地人權狀況的推文。

加拿大外交部推文中寫道，該國要求沙烏地立刻釋放早逮捕的人權和女權活動家。

 

 

根據《NHK》，沙烏地外交部對此，透過國營通訊社發表聲明，指出加拿大虛構的指控，是干涉内政，並將加拿大大使指定為不受歡迎人物（persona non grata），要求24小時内離境，並凍結兩國間所有投資計劃。

報導介紹，沙烏地阿拉伯從今（2018）年春天開始，便指控國内10人以上的人權活動家，涉嫌與國外機構接觸，而予以監禁，並引起聯合國和國際人權組織注意。

沙烏地阿拉伯驅逐加拿大大使　原因：批評沙烏地人權情況
沙烏地阿拉伯
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