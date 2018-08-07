(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)媒體報導，沙烏地阿拉伯將加拿大大使驅逐出境，甚至宣佈凍結兩國閒的投資計劃，相當強硬，而原因是加拿大外交部，發出一篇批評沙烏地人權狀況的推文。

加拿大外交部推文中寫道，該國要求沙烏地立刻釋放早逮捕的人權和女權活動家。

Canada is gravely concerned about additional arrests of civil society and women’s rights activists in #SaudiArabia, including Samar Badawi. We urge the Saudi authorities to immediately release them and all other peaceful #humanrights activists. — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 2018年8月3日

根據《NHK》，沙烏地外交部對此，透過國營通訊社發表聲明，指出加拿大虛構的指控，是干涉内政，並將加拿大大使指定為不受歡迎人物（persona non grata），要求24小時内離境，並凍結兩國間所有投資計劃。

報導介紹，沙烏地阿拉伯從今（2018）年春天開始，便指控國内10人以上的人權活動家，涉嫌與國外機構接觸，而予以監禁，並引起聯合國和國際人權組織注意。

沙烏地阿拉伯驅逐加拿大大使 原因：批評沙烏地人權情況