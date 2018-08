沙烏地阿拉伯驅逐加拿大大使　原因：批評沙烏地人權情況

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)媒體報導,沙烏地阿拉伯將加拿大大使驅逐出境,甚至宣佈凍結兩國閒的投資計劃,相當強硬,而原因是加拿大外交部,發出一篇批評沙烏地人權狀況的推文。

加拿大外交部推文中寫道,該國要求沙烏地立刻釋放早逮捕的人權和女權活動家。

Canada is gravely concerned about additional arrests of civil society and women’s rights activists in #SaudiArabia, including Samar Badawi. We urge the Saudi authorities to immediately release them and all other peaceful #humanrights activists.