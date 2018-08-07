米其林摘星狂人侯布雄癌逝 享壽73歲

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）全世界擁有最多米其林星星的大廚侯布雄（Joel Robuchon）於6日過世，享壽73歲。

侯布雄的發言人證實死訊，「費加洛報」（Le Figaro）等法國媒體指出，侯布雄6日在日內瓦因胰臟癌病逝，美食圈人士無不震驚哀慟。

侯布雄（Joel Robuchon）一生戰績輝煌，以最年輕之姿拿下三星榮耀，此外，若以美食評鑑米其林（Michelin）來評價，他掌管的餐廳到2016年共獲得32顆星，是全球主廚獲得星星數量最多紀錄，可謂世界最知名的法國廚師。

1990年也曾被業界聖經Gault Millau美食指南讚譽為「世紀四大名廚之一」，可見侯布雄為全球美食界帶來的影響之大。

在全球各地開頂級餐廳的侯布雄，2009年也在台北設點，當時他親自帶領廚師來台監督，引起媒體矚目，這趟旅程，也讓侯布雄對台灣留下深刻印象，更是台灣餐飲業走向高端發展的轉捩點。

聯合報報導，曾與侯布雄有密切接觸的在台代理商震欣表示，侯布雄對工作相當嚴格，但私下卻是隨和的人，對與他一起工作的人來說，既是老師又是爸爸般的存在。不僅如此他每年固定來台舉辦為期一周的餐會，他一定會駐守店內與每位客人互動，聊天、拍照樣樣來，沒有明星主廚的架子，親和力相當高。

而原本每年9月底、10月初侯布雄都會來台舉辦為期一周的餐會，今年在台代理商也已與法國聯繫相關事宜，如今卻永遠等不到摘星主廚的到來了。