(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)最近中國和美國的貿易戰，正打得火熱，也讓全球經濟大受影響。不過，日本大報《產經新聞》分析，習近平可能已經沒有招可以玩了。

報導回顧，中國在3日，宣佈對美國600億美元的進口品，課以25%的高關稅，但和美國對中國2000億進口品課25%關稅相比，規模顯然不足。

《產經新聞》介紹中國每年進口的美國商品規模，大約是1500億美金，但美國進口中國商品的規模，卻有5050億美元，可見手中籌碼差距龐大，因此中國難以像美國一樣，持續擴大制裁規模。

不過，報導介紹，中國當然還可以玩抵制美貨這招，就像當時南韓在國内部署薩德導彈系統時，中國抵制南韓商品一樣。另外，中國還可以故意拖延美企在中國投資的申請程序等。

然而，《產經新聞》説明，美國目前最怕的，還是中國大量抛售美國國債，打擊美國經濟，但這同時也會造成人民幣匯率不穩，可說是雙面刃。

但對中國出抛售美債招，美國也有方法反制。《產經新聞》説明，美國國際緊急經濟權力法（International Emergency Economic Powers Act），規定能給總統必要權限，來應付經濟緊急情況，其中包括宣佈某國擁有的美國國債，全面無效。

《產經新聞》認爲，由於和美國的全面衝突，將嚴重打擊中國經濟，因此中國恐怕難以採取強硬報復措施，並總結中國手上的牌，正不斷的減少。

【美中貿易戰】日媒：習近平的牌快用光了