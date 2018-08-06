花蓮辦攝影課程及市集活動　鼓勵新住民創作說故事

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）由文化部贊助花蓮辦理社區營造活動，其舉辦的「生活何必在他方─小城願景營造計畫」活動，包含攝影工作坊「姊妹畫家常－新住民培力工作坊」及市集活動「美麗新世界﹒異起兜市集」，今年以移民為議題探討，邀請新住民及國人參加。

由於花蓮市居民多為移民及新住民，為配合政府推新南向政策，因此將「生活何必在他方─小城願景營造計畫」聚焦在新住民身上，舉辦各式各樣活動，如攝影說故事、繪畫及手作工作坊，以及美麗新世界市集；計畫共分兩大活動舉行，分別為「姊妹畫家常－新住民培力工作坊」及「美麗新世界﹒異起兜市集」，邀請新住民親子一同陶冶性情，享受悠閒假日。

負責攝影課程的老師從最基本的定焦、構圖教起，並讓新住民動手做體驗畫面線條、配色等效果，最終成品為一本專屬自己的相冊；另外，手作畫療的部分，則包含水彩塗鴉、樹畫、香包製作、宇空圖等內容，在老師專業的引導下，新住民更能找出自己內在獨特的調性與潛力，與會的新住民可於課程內盡情表達自我並交流經驗。

另外，將於花蓮市自由廣場舉行的「美麗新世界﹒異起兜市集」，開放時間為8月12日（日）上午9點到下午1點，現場能享受到來自印尼、泰國、菲律賓、越南、香港等地的新住民帶來的家鄉特產，以及西非象牙海岸的非洲家鄉菜及特色鼓曲表演，新住民於這段期間所製作的作品也會在現場展出，歡迎大家一同體驗各國文化，欣賞他們的創作。