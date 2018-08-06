大馬旅展「台」吸睛　台灣街舞結合八家將舞蹈演出

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）於近日結束的2018馬來西亞國際旅遊展（MITM），在吉隆坡的谷中城美佳廣場（Mid Valley Megamall）舉行，台灣觀光局吉隆坡辦事處台灣館帶來台灣冠軍街舞團結合八家將與街舞的精彩表演。

台灣觀光局吉隆坡辦事處主任周士弼接受中央社記者專訪時表示，吉隆坡是東協國家中的重要交通轉運樞紐，也是歐美公司重要營運總部，發展潛力無窮。台灣利用大馬年度重要旅展設立台灣館機會，讓外國朋友認識台灣友善旅遊環境。

他接著指出，台灣積極推動新南向政策，觀光新南向是其中的重要環節，大馬2017年赴台人數超過50萬人，如與2016年相較，成長超過11%，也是赴台觀光人數最多的東南亞國家，加上今年是台灣的海灣旅遊年，不少大馬年輕朋友對綠島或墾丁的獨特浮潛環境感到高度興趣。

今年的旅展上，台灣觀光局吉隆坡辦事處邀請去年獲「亞洲舞極限」冠軍的台灣街舞團Zero Four於台灣館表演，街舞開場表演結合民俗文化八家將，接著表演原住民舞蹈及現代舞蹈，團員們配合音樂及高難度動作將現場氣氛炒到最高點。

台灣觀光局吉隆坡辦事處今年設立台灣館參展，並將台灣農產品介紹給當地民眾，希望讓他們感受到台灣獨特的人文風情。