強化推動新南向政策　台亞基金會8日開幕

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）半官方組織台灣亞洲交流基金會，將於8日東南亞國協成立紀念日舉行開幕揭牌儀式，未來基金會將致力深耕新南向政策，強化全方位夥伴關係。

今年5月立案成立的台灣亞洲交流基金會（Taiwan-Asia Exchange Foundation）發布新聞稿表示，隨著新南向政策的持續推進，台灣和鄰近區域國家與理念相近國家的鏈結也更加緊密；台亞基金會的成立，代表台灣與亞洲以人為中心的交流暨全方位夥伴關係的再強化，特別是民間社會的支持更具意義。

基金會預計今年邀集國內外各領域致力於東南亞、南亞事務的先進與機構，共同發起「亞洲深耕聯盟」（Asia Engagement Consortium, AEC）倡議，目前參與的國內組織包括遠景基金會、國藝會、外貿協會、中經院、台灣東協中心、台灣海外援助發展聯盟等民間機構。

基金會首任董事長由總統府資政蕭新煌擔任，首任執行長為國立政治大學國際關係研究中心副主任暨東南亞研究中心執行長楊昊，基金會的主要任務之一為定期辦理玉山論壇。

基金會指出，今年10月11日、12日將主辦「玉山論壇：亞洲進步與創新對話」，將以「共創區域榮景」為主題進行專家討論。