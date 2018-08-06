攜手培植籃球新秀   電信女籃與臺師大締結教練團

中華電信女子籃球隊於今日與國立臺灣師範大學甲組女子籃球隊於師大舉行簽約儀式，正式成立「教練團」，攜手培植籃球新秀，並期達到資源整合的訓練成果。

中華電信基金會鄭優董事長與臺師大吳正己校長率領電信女籃隊及臺師大女籃隊全體隊職員，出席簽約儀式。共同積極發展女子籃球運動，合作漸進培植具有籃球潛力之球員，以提升國內整體籃球實力。

中華電信女子籃球隊於民國63年成立，自民國99年即與國立臺灣師範大學女子甲組籃球隊合作至今，並同步銜接南山高中女籃隊與電信女籃隊之間的培育訓練，這段期間共同培育數十位國家代表隊優秀運動員。

臺師大吳正己校長表示：「臺師大一直以來扮演國內體育推廣的重要推手，培育年輕運動員不遺餘力。非常感謝女籃有中華電信的支持，也感謝南山高中，推薦合適的球員進入臺師大。臺師大除了提供良好的訓練環境外，也會將球員們的生活與未來發展做整體的考量。中華電信、臺師大與南山高中同心協力把籃球環境經營得更好。」

中華電信鄭優董事長也表示：「中華電信長期以來本著回饋社會的自我期許，從六十年代便成為政府推動女籃運動的重要推手，銜接國中、高中、大學一直到職業隊，希望幫助愛打球的孩子有一個圓夢的舞台，進而自我提升與挑戰。今天結合大學體育相關科系龍頭臺灣師範大學攜手併進，相信會帶給球員更好的指導與照顧。也期待國內各大企業能夠共襄盛舉，投入資源帶動各項運動發展。」

未來，中華電信女籃隊與臺師大女子籃球隊資源整合後，除了盡全力培養具有籃球潛力之女球員外，亦會輔導球員課業修習，注重多元專才的培養，如教師資格、運動專任教練資格等，使球員運動生涯得以適度轉型進入擅長之領域，為臺灣籃壇持續栽培人才，以善盡中華電信的企業社會責任。

此次『教練團』將由臺師大教練梁嘉音擔任總教練，加上電信女籃隊執行教練黃曉潔、南山高中女籃隊教練李陸臻共同組成。

梁嘉音教練自民國90年起執掌師大女籃隊兵符，共擔任四次世大運籃球教練，以及五屆威廉瓊斯盃國際邀請大賽大專明星隊教練，近十年更帶領師大女籃隊在UBA大專女子第一級籃球聯賽獲得3冠(軍)5亞(軍)1季(軍)的賽績，成績斐然。黃曉潔教練自2010年起先後擔任世新大學、輔仁大學女籃隊教練，亦曾擔任2013年和2017年亞洲U18 3x3中華隊教練、2017年威廉瓊斯盃中華隊助理教練、2018雅加達亞運女子籃球3對3教練。李陸臻教練則曾任輔仁大學甲組女籃、乙組男籃和女籃隊教練、開南大學女籃隊教練、亞青盃女籃隊教練，現任南山高中女籃隊教練。期許教練團共同集結豐厚的經驗，帶領中華電信女籃隊再造巔峰邁向新紀元。