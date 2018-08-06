截止8/6櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年8月3日累積開戶數為15,696,134戶，較7月27日累積開戶數15,687,206戶，增加8,928戶，增幅約0.06%。另本年8月3日現股當日沖銷累積開戶數為1,586,503戶，較7月27日現股當日沖銷累積開戶數1,581,746戶，增加4,757戶，增幅約0.30%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年8月3日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數175,286戶較7月27日開戶數176,285戶，減少999戶，減幅約0.57%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至8月3日止日均值為376.63億元，總成交金額為53,858.47億元，其中盤後定價交易金額為167.43億元。另本年度截至8月3日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為32.90%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為32.94%。

(二)本年度興櫃股票截至8月3日均值為11.87億元，總成交金額為1,696.96億元。

四、本年度上櫃股票截至8月3日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計568家，較上週(截至7月27日止)得為信用交易家數567家，增加1家。

(二)融資餘額為712.35億元，較上週(截至7月27日止)融資餘額716.74元，減少4.39億元，減幅約0.61%。

(三)融券餘額為98,560張，較上週(截至7月27日止)融券餘額97,594張張，增加966張，增幅約0.99%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為15.02%，較上週(截至7月27日止)之比例15.05%，減少0.03%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.65%，較上週(截至7月27日止)之比例0.64%，增加0.01%。



櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至8月3日止，累計營業天數145日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計122期，發行餘額為5兆5,987.23億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計96家529期，發行餘額為1兆8,015.83億元，較上週減少30億元。

(三)轉換公司債已上櫃計169家202期，發行餘額為1,271.39億元，較上週減少10.04億元。

(四)交換公司債已上櫃計2家2期，發行餘額5.82億元，較上週減少22.13億元。

(五)金融債券已上櫃計34家342期，發行餘額為9,151.01億元，較上週減少70.6億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計5期，發行餘額為45.67億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計575期約1,575.29億美元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新台幣債券總成交金額為28兆9,388.15億元，日均值為1,995.78億元，包含：

1.買賣斷交易3兆8,339.33億元，日均值為264.41億元，佔總成交金額比例為13.25%，其中：

等殖成交系統買賣斷成交金額為2兆5,831.59億元，佔買賣斷成交金額比率為67.38%。

營業處所買賣斷成交金額為1兆2,507.74億元，佔買賣斷成交金額比率為32.62%（包含政府債券6,285.38億元，日均值為43.35億元；普通公司債5,210.17億元，日均值為35.93億元；金融債券914.66億元，日均值為6.31億元；外國債券97.52億元，日均值為0.67億元）。

2.附條件交易25兆1,048.82億元，日均值為1,731.37億元，佔總成交金額比例為86.75%，其中等殖成交系統成交金額為4,541.12億元，佔附條件成交金額比率為1.81%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為2.08億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為2.32億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.03億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為84.22億美元，以人民幣計價之成交金額為178.17億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為4,527.50億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交4,527.50億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為3,552億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計446.01億元，本年度累計成交金額為314.56億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計716.66億元，本年度累計成交金額為496.68億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,349.98億元，本年度累計成交金額為1,873.47億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,189 億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計624.75億元，本年度累計成交金額1,873.47億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計11.63億元，本年度累計成交金額35.18億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額5,301.26億元。

上櫃相關業務 :

一、截至107年8月3日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：760家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：20家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數5家 (茂生農經、達邦蛋白、群翊、磐采、科際精密)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：3家(誠泰、天正國際、公準)

(六)待審議：9家 (均華、真好玩、M31、精湛、普鴻、大詠城…等)

二、截至107年8月3日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：255家 (包含外國公司8家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：21家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：3家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：21家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年8月3日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：88家

(二)累計登錄創櫃板家數：132家

(三)當年度累計輔導家數：19家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年8月3日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,103家

五、截至107年8月3日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.8.5~107.8.11)：

(一)一般類股：

1240 茂生農經【兆豐】 (107年8月8日) 承銷價：47.19元

(二)興櫃股票：

2750 桃禧【群益金鼎、富邦、台新】 (107年8月8日)

6657 華安【中國信託、群益金鼎】 (107年8月8日)

6691 洋基工程【富邦、日盛、群益金鼎、元大】 (107年8月8日)